Пивной сомелье про ошибки и стереотипы

Останется ли пиво пивом без хмеля? Что такое крафт на самом деле?
Почему пиво не принято подавать на торжественных мероприятиях, и уместно ли угостить им девушку на первом свидании?
Бывает ли в пиве столько же благородства, сколько в вине? Сколько стоят действительно дорогие экземпляры? И почему в России, так и не изобрели самобытных сортов, хотя варят его сотни лет?
Популярно объясняет победитель первого в России конкурса пивных сомелье, который прошел в 2020 году, Максим Гребеник.
Кстати, на стыдные вопросы про вино ответил сомелье Роман Сосновский.
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