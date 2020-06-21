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Пивной сомелье про ошибки и стереотипы

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200621/14381390/Pivnoy-somele-pro-oshibki-i-stereotipy.html

По количеству потребления пиво занимает третье место в мире, уступая воде и чаю. Чему обязана популярность этого напитка?

Радио
"Как вы это делаете?!" Пивной сомелье про ошибки и стереотипы

Останется ли пиво пивом без хмеля? Что такое крафт на самом деле?

Почему пиво не принято подавать на торжественных мероприятиях, и уместно ли угостить им девушку на первом свидании? 

Бывает ли в пиве столько же благородства, сколько в вине? Сколько стоят действительно дорогие экземпляры? И почему в России, так и не изобрели самобытных сортов, хотя варят его сотни лет?

Популярно объясняет победитель первого в России конкурса пивных сомелье, который прошел в 2020 году, Максим Гребеник.

Кстати, на стыдные вопросы про вино ответил сомелье Роман Сосновский.

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