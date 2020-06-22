Политолог: ухудшение отношений с Ираном - приоритет политики США

Многое в отношениях Штатов с Ираном может измениться, если новым президентом страны будет избран Джо Байден, убежден политолог Фикрет Садыхов.

Радио Садыхов: политика Ирана в регионе неприемлема для внешнеполитического курса США

Ухудшение отношений между США и Ираном – концептуальный вопрос, один из приоритетных в американской внешней политике, он связан не только с ядерной программой Тегерана, он в целом основывается на невосприятии иранской внешней политики в регионе. Таким мнением поделился со Sputnik Азербайджан политолог Фикрет Садыхов.

"Судьба ядерной программы сегодня под большим вопросом, тем более что Америка обложила Иран всевозможными санкциями, из-под которых страна вряд ли выйдет в ближайшее время", - считает эксперт.

СМИ сообщили, что ситуация вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе ухудшается из-за непрекращающихся враждебных действий США, которые противоречат целям Устава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). С таким заявлением выступил постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади на онлайн-заседании Совета управляющих МАГАТЭ.

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