Коваленко рассказал о проблемах образования в странах Центральной Азии

Доцент Филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в Душанбе Глеб Коваленко объяснил, почему большинство молодых людей из государств ЦА стремятся учиться в России.

Радио Коваленко: молодежь из стран Центральной Азии связывает свое будущее с РФ

Проблем с образованием в центральноазиатских странах очень много, считает кандидат политических наук, доцент Филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в Душанбе Глеб Коваленко.

"Одна из них — переход от советской модели к европейской. При этом многие специалисты в государствах ЦА отмечают, что одна из лучших моделей образования как раз советская, которой придерживаются классические вузы Российской Федерации, такие как МГУ, СПбГУ и другие", — сказал Коваленко в беседе со Sputnik Таджикистан.

Студенты из стран ЦА стремятся получить образование именно в России, отметил эксперт.

"Многие молодые люди связывают свое будущее с РФ, это обусловлено аспектами миграции. В разных странах (Центральной Азии. — Прим. ред.) у каждой второй, третьей, четвертой семьи родственники проживают в России. И, конечно, один из лучших способов проявить себя и устроиться — это получить образование в первую очередь там", — сказал Коваленко.

По его словам, одна из причин такого решения связана с возникающими при трудоустройстве трудностями и низкими зарплатами.

"Это очень серьезная проблема. Многие специалисты, получившие образование в национальных вузах, не находят работу, особенно это касается сферы естественных наук. Например, геологи — очень востребованная профессия в России и за рубежом. В Таджикистане она тоже очень востребованная, но низкооплачиваемая", — пояснил он.

Также студенты предпочитают уезжать в Россию из-за уровня обучения, поскольку в открытых на территории Центральной Азии филиалах российских вузов появляется все больше преподавателей, плохо говорящих на русском языке.

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