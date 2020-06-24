Куртов: в Центральной Азии чтят историю в отличие от стран Восточной Европы

По словам эксперта, и отношения с Россией, и отношение к советскому прошлому в Узбекистане и Таджикистане не претерпели таких кардинальных изменений, как это произошло, к примеру, в странах Восточной Европы.
"В Узбекистане и Таджикистане сейчас происходит рост экономики, решаются те проблемы, которые были камнем преткновения в 1990-х годах: это взаимная подозрительность, закрытость границ, отсутствие нормальной торговли, невозможность кооперации со своими региональными соседями по Центральной Азии"— подчеркнул Куртов.
По его мнению, все это постепенно уходит в прошлое и подталкивает к движению вперед.
Что касается отношения стран к прошлому, то Куртов отметил, что сегодня в Узбекистане и Таджикистане нет той "оголтелой критики, которая присутствует в Польше, Румынии и некоторых других странах".
Несмотря на то, что на парад Победы не приехали главы некоторых государств-членов СНГ, на торжества прибыли военнослужащие этих стран, а, значит, не стоит делать в этом отношении какие-то серьезные выводы, считает эксперт.
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