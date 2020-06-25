Аршинов: к сотрудничеству регионов Узбекистана и РФ необходимо привлекать и Казахстан

Эксперт подчеркнул: диалог Узбекистана и России нельзя построить в обход Казахстана, потому что это ключевой партнер, объединяющий обе стороны.

Радио Аршинов: к сотрудничеству регионов Узбекистана и РФ необходимо привлекать и Казахстан

Отношения России и Узбекистана следует рассматривать как в двустороннем формате, так и в многостороннем с учетом развития евразийской интеграции на постсоветском пространстве, считает советник Минэкономразвития Саратовской области Юрий Аршинов.

В беседе со Sputnik Узбекистан эксперт заявил, что в отношениях России и Узбекистана имеется огромный отложный потенциал. Даже несмотря на пандемию, мы продвинулись в реализации ряда инициатив.

Говоря, к примеру, о сотрудничестве Самаркандской обрасти Узбекистана и Саратовской области России, Аршинов отметил, что РФ заинтересована в поставке в Узбекистан продукции агропромышленного комплекса. В республике очень быстро развивается сельхозпереработка: в дополнение к уже имеющимся мощностям по переработке масложировой продукции формируется новые сельхозпредприятия по углубленной переработке сырья как в Узбекистане, так и в Казахстане.

"Обсуждая на совместном совещании с Самаркандской областью ряд ключевых направлений, мы затрагивали в том числе и возможность создания трехсторонних предприятий с участием узбекских предпринимателей, российских и казахстанских", - заявил Юрий Аршинов.

При этом эксперт подчеркнул: диалог Узбекистана и России нельзя построить в обход Казахстана, потому что это ключевой партнер, объединяющий обе стороны.