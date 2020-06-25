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Роман Гусаров
© Foto : Из личного архива Романа Гусарова

Эксперт о возобновлении авиасообщения: не факт, что россияне будут готовы рисковать

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Россия открывает авиасообщение постепенно - сначала ближайшие страны - страны СНГ, затем будут возобновлены перелеты в страны, куда россияне традиционно едут отдыхать и уже потом, в зависимости от ситуации, будут открываться все остальные государства.

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Росавиация предлагает возобновить международное авиасообщение со странами СНГ

План, предложенный Росавиацией - вполне понятный и разумный, считает главный редактор портала AVIA RU Network
Роман Гусаров.

В России предложили начать возобновление авиасообщения со стран СНГ >>

Конечно открыть авиасообщение сразу во всех направлениях неправильно и невозможно, потому что не только Россия сейчас закрыта от других стран, но и многие страны закрыты от России. К примеру, Евросоюз планирует с 1 июля открыть свои границы. Однако граждане таких стран как Россия, США, Бразилия и другие, которые включены "черный" список из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, пока на территорию Евросоюза не допускаются.

Именно поэтому Россия открывает авиасообщение постепенно - сначала ближайшие страны - страны СНГ, затем будут возобновлены перелеты в страны, куда россияне традиционно едут отдыхать и уже потом, в зависимости от ситуации, будут открываться все остальные государства.

Но темпы открытия, по мнению спикера, не будут слишком высоки. О реальном восстановлении авиасообщения можно говорить не раньше весны следующего года, считает Гусаров.

Авиакомпании сейчас находятся в очень плачевном положении. Но даже если будут открыты границы, не факт, что россияне будут готовы рисковать.




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