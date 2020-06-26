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Андрей Казанцев
Sputnik / Александр Натрускин

Казанцев назвал причины для восстановления авиасообщения между РФ и странами СНГ

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200626/14418500/Kazancev-nazval-prichiny-dlya-vosstanovleniya-aviasoobshcheniya-mezhdu-RF-i-stranami-SNG.html

Директор Аналитического центра МГИМО доктор политических наук Андрей Казанцев прокомментировал предложение главы Росавиации о возобновлении воздушного сообщения между РФ и странами Содружества Независимых Государств.

Радио
Казанцев: усиление авиасообщения будет способствовать распространению инфекции

Глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству РФ план по возобновлению международного авиасообщения. По его мнению, начинать следует с государств СНГ. Полеты в страны дальнего зарубежья предлагается возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Роман Гусаров
© Foto : Из личного архива Романа Гусарова
Эксперт о возобновлении авиасообщения: не факт, что россияне будут готовы рисковать
Соответствующее письмо направлено в Роспотребнадзор, а также в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой. Там рассказали, что вопрос открытия авиасообщения рассматривается, но окончательные решения будут принимать с учетом договоренностей с другими государствами.

Директор Аналитического центра МГИМО доктор политических наук Андрей Казанцев отметил, что для возобновления авиасообщения между РФ и странами СНГ в период пандемии есть несколько причин.

"Первая — очень тесные миграционные связи, также родственные связи многих людей. Вторая — эпидемическая ситуация достаточно сходная в России и постсоветских странах. И третья причина — исторические и экономические связи", — сказал Казанцев в беседе со Sputnik Таджикистан.

По его мнению, страны СНГ уже готовы к открытию авиасообщения с Россией. Однако, как отметил эксперт, складывается двоякая ситуация.

"Усиление авиасообщения будет способствовать распространению инфекции, но, с другой стороны, будет минимизирован экономический ущерб", — заключил эксперт.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Россия, СНГ, пандемия, Авиасообщение



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