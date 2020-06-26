Мигранян: формирование финансовой системы на базе ЕАЭС - оптимальное решение

С учетом того, что ни одна из стран не имеет достаточно твердой валюты имеет смысл говорить о том, что должен быть разработан какой-то способ конвертации без кросс-курса, то есть без опосредованной валюты через доллар.

Радио Эксперт: формирование финансовой системы на базе ЕАЭС - оптимальное решение

Решение проблем финансовых систем стран срединной Азии возможно только при условии решения ряда вопросов, считает руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян.

В первую очередь, по словам спикера, это вопросы формирования национальных платежных систем.

"Понятно, что самодостаточно функционировать они не могут из-за низкой капитализации и уровня ликвидности и здесь возникает вопрос о возможной региональной платежной системе. Естественно напрашивается союзничество с Россией, учитывая, что две страны как минимум состоят в Евразийском союзе и формирование этой финансовой расчетно-платежной системы на базе платформы ЕАЭС было бы наиболее оптимальным решением", - отметила Мигранян.

Вторая проблема - это проблема курсовой зависимости, считает эксперт. С учетом того, что ни одна из стран не имеет достаточно твердой валюты и уровень конвертации только на внутреннем рынке имеет смысл говорить о том, что должен быть разработан какой-то способ конвертации без кросс-курса, то есть без опосредованной валюты через доллар.

На сегодняшний день ни одна из стран не может себе позволить выставить достаточного обеспечения для такой конвертации и соответственно методика расчета требует взаимодействия. Либо это должна быть некая региональная новая валюта, в том числе и виртуальная либо это должны быть кооперация с партнерами.