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Мы все умрем. Космическая погода: как Земля мешает Солнцу нас уничтожить

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Тема:
Подкасты РИА (324)
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https://uz.sputniknews.ru/radio/20200627/14430523/My-vse-umrem-Kosmicheskaya-pogoda-kak-Zemlya-meshaet-Solntsu-nas-unichtozhit.html

Солнце — одновременно основной источник жизни и наибольшая угроза ей. Благодаря защитным слоям Земли мы не замечаем постоянные потоки рентгена, сильнейшие искажения магнитных полей и огромные облака плазмы.

А вот вся наша техника, наоборот, к солнечным аномалиям крайне чувствительна — вплоть до отключения и разрушения. Потенциально — повсеместно.

Радио
Мы все умрем. Космическая погода: как Земля мешает Солнцу нас уничтожить

Что такое солнечные вспышки, магнитные бури, солнечные пятна и корональные выбросы? Когда и как из-за космической непогоды чуть не началась Третья Мировая война? По какому расписанию Солнце устраивает аномалии, и как ученые их прогнозируют? Как Земля защищается от космической погоды, и почему от нее трудно будет спастись колонизаторам Луны, Марса, Ио? А от какой опасности извне Солнечной системы защищают выбросы нашего светила?

На эти и другие вопросы отвечает Татьяна Подладчикова, кандидат технических наук, старший преподаватель Сколковского института науки и технологий и Космического центра Сколтеха, исследователь в области солнечно-земной физики, разработчик новых сервисов космической погоды, лауреат международной медали Александра Чижевского по космической погоде и космическому климату.

Эпизод подготовлен в партнерстве с Космическим центром Сколтеха.

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Тема:
Подкасты РИА (324)



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