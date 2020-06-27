Мы все умрем. Космическая погода: как Земля мешает Солнцу нас уничтожить

А вот вся наша техника, наоборот, к солнечным аномалиям крайне чувствительна — вплоть до отключения и разрушения. Потенциально — повсеместно.
Что такое солнечные вспышки, магнитные бури, солнечные пятна и корональные выбросы? Когда и как из-за космической непогоды чуть не началась Третья Мировая война? По какому расписанию Солнце устраивает аномалии, и как ученые их прогнозируют? Как Земля защищается от космической погоды, и почему от нее трудно будет спастись колонизаторам Луны, Марса, Ио? А от какой опасности извне Солнечной системы защищают выбросы нашего светила?
На эти и другие вопросы отвечает Татьяна Подладчикова, кандидат технических наук, старший преподаватель Сколковского института науки и технологий и Космического центра Сколтеха, исследователь в области солнечно-земной физики, разработчик новых сервисов космической погоды, лауреат международной медали Александра Чижевского по космической погоде и космическому климату.
Эпизод подготовлен в партнерстве с Космическим центром Сколтеха.
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