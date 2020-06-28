Коронаречь. Как COVID-19 и карантин меняют язык. Часть I

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Кто чем занимается во время COVID-19? Короноики ругаются с ковид-диссидентами, карантинейджеры творят коронарт, а ковидиоты жалуются на локдаун.
Ничего не поняли?
Послушайте эпизод, чтобы не приумножать инфодемию и узнать, какими словами рассказывать будущим корониалам о коронапокалипсисе.
Слушайте подкасты РИА Новости.
Власти намерены предоставить субсидии хозяйствам по выращиванию овец породы "меринос" и коз породы "ангор". Кроме того, всем мастерам предоставят компенсации расходов на приобретение оборудования для ковроткачества.
Вокзал станет важным узлом новой кольцевой линии скоростных электропоездов, которая свяжет города Ферганской долины, а также укрепит транспортные связи между городами долины и другими регионами страны.
Данная территория находится на балансе ООО Manzarali Bog’dorchilik va Gulchilik при хокимияте Ташкента. Объекты на указанной площади планируется снести, а саженцы деревьев пересадить в Ташкенте.
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