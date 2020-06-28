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Коронаречь. Как COVID-19 и карантин меняют язык. Часть I

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200628/14432108.html

Кто чем занимается во время COVID-19? Короноики ругаются с ковид-диссидентами, карантинейджеры творят коронарт, а ковидиоты жалуются на локдаун.

Радио
Коронаречь. Как COVID-19 и карантин меняют язык. Часть I

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Послушайте эпизод, чтобы не приумножать инфодемию и узнать, какими словами рассказывать будущим корониалам о коронапокалипсисе.

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