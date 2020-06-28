Коронаречь. Как COVID-19 и карантин меняют язык. Часть I

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Искусство плетения ковров вручную — как его будут развивать в Узбекистане Власти намерены предоставить субсидии хозяйствам по выращиванию овец породы "меринос" и коз породы "ангор". Кроме того, всем мастерам предоставят компенсации расходов на приобретение оборудования для ковроткачества. 19

Шавкат Мирзиёев посетил отреставрированный ж/д вокзал в Намангане — фото Вокзал станет важным узлом новой кольцевой линии скоростных электропоездов, которая свяжет города Ферганской долины, а также укрепит транспортные связи между городами долины и другими регионами страны. 72