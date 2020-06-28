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Коронаречь. Как COVID-19 и карантин меняют язык. Часть II

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200628/14434066.html

Онлайн-общение в карантинных реалиях формирует новый язык: приходится "расчехлять" устаревшие интернет-термины, одновременно привыкая к ковид-неологизмам.

Радио
Коронаречь. Как COVID-19 и карантин меняют язык. Часть II

Рассказываем, где можно столкнуться с зумбомбингом, что такое робовойс и почему карантини – хорошая замена думскроллингу.

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