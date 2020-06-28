Коронаречь. Как COVID-19 и карантин меняют язык. Часть II

Рассказываем, где можно столкнуться с зумбомбингом, что такое робовойс и почему карантини – хорошая замена думскроллингу.
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Онлайн-общение в карантинных реалиях формирует новый язык: приходится "расчехлять" устаревшие интернет-термины, одновременно привыкая к ковид-неологизмам.
Рассказываем, где можно столкнуться с зумбомбингом, что такое робовойс и почему карантини – хорошая замена думскроллингу.
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Сегодня стало известно о смерти врача Яккасарайского районного медобъединения Ташкента, у которого диагностировали коронавирус. Он скончался от инфаркта. Это — первый смертельный случай от COVID-19 среди медицинских работников страны.
Это — первый зарегистрированный смертельный случай от коронавирусной инфекции среди медицинских работников страны.
Раннее спортивное соревнование собирались провести в августе, однако из-за пандемии COVID-19 срок в итоге перенесли на осень.
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