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Профессор Государственного университета управления Владимир Волох
© Sputnik / Vladimir Trefilov

Волох: нужно активнее привлекать частные агентства к трудоустройству мигрантов в РФ

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https://uz.sputniknews.ru/radio/20200629/14436797/Voloh-nuzhno-aktivnee-privlekat-chastnye-agentstva-k-trudoustroystvu-migrantov-v-RF.html

Профессор ГУУ, член экспертно-консультативного совета при Главном управлении по вопросам миграции МВД России Владимир Волох рассказал, как пандемия коронавируса выявила слабые места в миграционной ситуации в РФ.

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Волох: надо совершенствовать правовое поле России в отношении мигрантов

Правовое поле в отношении иностранцев в России требует усовершенствования, считает профессор Государственного университета управления, член экспертно-консультативного совета при Главном управлении по вопросам миграции МВД России Владимир Волох.

"На мой взгляд, такой институт, как разрешение на временное проживание, уже устарел. Здесь уже надо вносить соответствующие изменения", — отметил Волох во время онлайн-конференции об актуальной ситуации с трудовыми мигрантами в России.

Рабочие ведут монтаж труб
© Sputnik / Александр Кряжев
Катастрофического выезда мигрантов из России не наблюдается — эксперт
Он добавил, что потребность в трудовых мигрантах в РФ продолжит существовать и далее, пишет Sputnik Таджикистан.

"Строительные организации Московской области заинтересованы в привлечении иностранных работников, аналогичная ситуация в ЖКХ", — рассказал профессор.

Но в большей степени, по его мнению, нужно сделать акцент на организованный набор мигрантов, разобраться, какую работу можно проводить в государствах исхода. Чтобы иностранцы заранее знали, куда едут и какие условия их ждут. Работодатели, в свою очередь, будут понимать, кто к ним приедет.

По мнению Волоха, для всего этого необходимо активнее привлекать частные агентства занятости (ЧАЗы).

"Они более оперативно принимают решения, имеют определенный опыт практической работы. Потенциал у ЧАЗов достаточно большой", — считает профессор.

Подробности слушайте в аудиофайле.

Теги:
пандемия, Россия, трудовые мигранты, Мигранты



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