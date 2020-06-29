Как изменится поток мигрантов в Россию после открытия границ — прогноз эксперта

Советник руководителя Федерального агентства по делам национальностей Виктория Леденева о том, приедут ли граждане из Центральной Азии на работу в Россию после снятия ограничений и как избежать ухудшения эпидемиологической обстановки в этой ситуации.

Радио Как изменится поток мигрантов в Россию после открытия границ — прогноз эксперта

Пандемия выявила очень серьезные социальные проблемы, которые коснулись и граждан России, и трудовых мигрантов, отметила руководитель отдела этнодемографических и интеграционных процессов Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, советник руководителя Федерального агентства по делам национальностей Виктория Леденева во время онлайн-конференции об актуальной ситуации с трудовыми мигрантами в РФ.

"По неофициальной информации, на апрель 2020 года число безработных в России составило более 4,5 миллиона человек, и это неокончательные данные. Соответственно, после того как будут открыты границы и сняты все ограничительные меры, мы будем наблюдать, как граждане РФ станут искать работу и, скорее всего, будут согласны на низкооплачиваемую", — сказала Леденева.

Эксперт отметила, что иностранные граждане точно так же потеряли работу не только в России, но и в своих странах. По ее мнению, после открытия границ поток трудовых мигрантов в РФ значительно увеличится.

"Здесь, конечно, нужно говорить о регулировании миграционных потоков: что нужно делать для того, чтобы они шли на пользу российской экономике и не представляли рисков для нашей национальной безопасности. В первую очередь я бы хотела сказать об эпидемиологической обстановке. С 27 июня вступил в силу приказ Минздрава РФ о том, что мигранты при получении документов обязаны во время прохождения медицинского освидетельствования сдавать анализ на коронавирус. Это очень правильное решение, но возникает вопрос: не пересекают ли они границу уже с наличием COVID-19? Первая задача, которая должна стоять, — это проверка в странах исхода на болезни, с которыми мигранты в любом случае не получат документы на осуществление трудовой деятельности".

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