"Думаю, она попадет на Олимпийские игры", - Яна Батыршина о Фетисовой

Гимнастка считает, что проводить онлайн-турниры необходимо как минимум раз в месяц и на достаточно высоком уровне – в красивых залах и костюмах.

Радио "Думаю, она попадет на Олимпийские игры", - Яна Батыршина о Фетисовой

На днях прошел первый в истории онлайн-турнир по художественной гимнастике, в котором приняли участие спортсменки из Узбекистана, России, Кыргызстана и Израиля. Награды разыгрывались в одной групповой и четырех индивидуальных дисциплинах. В программе с обручем третье место заняла гимнастка из Узбекистана Екатерина Фетисова.

Победу узбекской спортсменки прокомментировала серебряный призер Олимпийских игр, семикратная чемпионка мира Яна Батыршина.

"Я очень рада за нее, что она обогнала более именитых звезд, своих соперников и заняла третье место с обручем. Вот это круто. Я думаю, что за ней будущее и она попадет на Олимпийские игры, потому что она очень хорошая гимнастка", - поделилась мнением Батыршина.

Гимнастка считает, что проводить онлайн-турниры необходимо как минимум раз в месяц и на достаточно высоком уровне – в красивых залах и костюмах. Каждому спортсмену нужен стимул, который даст ему возможность тренироваться не впустую, а ради определенной цели, считает олимпийская чемпионка. Соревнования важны для того, чтобы на них показать результат проделанной работы.

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