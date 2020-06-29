Яна Батыршина о Фетисовой: думаю, она попадет на Олимпийские игры

Гимнастка считает, что проводить онлайн-турниры необходимо как минимум раз в месяц и на достаточно высоком уровне – в красивых залах и костюмах.

Радио Яна Батыршина о Фетисовой: думаю, она попадет на Олимпийские игры

На днях прошел первый в истории онлайн-турнир по художественной гимнастике, в котором приняли участие спортсменки из Узбекистана, России, Кыргызстана и Израиля. Награды разыгрывались в одной групповой и четырех индивидуальных дисциплинах. В программе с обручем третье место заняла гимнастка из Узбекистана Екатерина Фетисова.

Победу узбекской спортсменки прокомментировала серебряный призер Олимпийских игр, семикратная чемпионка мира Яна Батыршина.

"Я очень рада за нее: она обогнала более именитых звезд, своих соперников и заняла третье место с обручем. Вот это круто. Я думаю, что за ней будущее и она попадет на Олимпийские игры, потому что она очень хорошая гимнастка", - поделилась мнением Батыршина.

Гимнастка считает, что проводить онлайн-турниры необходимо как минимум раз в месяц и на достаточно высоком уровне – в красивых залах и костюмах. Каждому спортсмену нужен стимул, который даст ему возможность тренироваться не впустую, а ради определенной цели, считает олимпийская чемпионка. Соревнования важны для того, чтобы на них показать результат проделанной работы.

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