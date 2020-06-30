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Борис Рожин
из личного архива Бориса Рожина

Рожин о причинах выхода РФ из механизма уведомления о гуманитарных объектах в Сирии

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200630/14449144/Rozhin-o-prichinakh-vykhoda-RF-iz-mekhanizma-uvedomleniya-o-gumanitarnykh-obektakh-v-Sirii.html

Россия по доброй воле пошла на участие в этом механизме уведомления о гуманитарных объектах и передвижениях на территории Сирии, но поскольку он не отвечает заявленным целям, РФ вышла их него.

Радио
Россия вышла из механизма уведомления о гуманитарных объектах в Сирии

На днях стало известно, что Россия сообщила ООН о том, что больше не участвует в работе механизма уведомления о гуманитарных объектах и передвижениях на территории Сирии. Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин прокомментировал в интервью радио Sputnik этот факт.

По словам спикера, неоднократно звучали обвинения в том, что этот механизм используется боевиками для комуфлирования своих действий и своей инфраструктуры.

"То есть вместо того, чтобы помогать разделять гуманитарные объекты и объекты боевиков, он помогал смешивать их и использовался боевиками как для сокрытия своей инфраструктуры от ударов сирийской, в том числе и российской авиации, так и для того, чтобы вести пропагандистские акции, направленные на то, чтобы обвинять Россию в том, что она якобы бомбит мирные госпитали", - отметил Рожин.

Россия по доброй воле пошла на участие в этом механизме, но поскольку он не отвечает заявленным целям, Россия вышла их него.




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