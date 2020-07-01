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Иван Фетисов - Заместитель председателя УИК №8297
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Как в Ташкенте проходит голосование по поправкам к Конституции РФ — Фетисов

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200701/14455413/Kak-prokhodit-v-Tashkente-golosovanie-po-popravkam-k-Konstitutsii-RF--Fetisov.html

Заместитель председателя Участковой избирательной комиссии №8297 Иван Фетисов рассказал, как проходит заключительный день голосования в посольстве РФ в Узбекистане.

Радио
Как в Ташкенте проходит голосование по поправкам к Конституции РФ — Фетисов

По его словам, избирательный участок был открыт сегодня в 8.00 утра. Он расположен по адресу: город Ташкент, улица Нукус, дом 83.

"С соблюдением санитарных норм гражданин России при предъявлении документа, удостоверяющего личность, может прийти до 20.00 и проголосовать", — отметил Фетисов.

Он подчеркнул, что все необходимые санитарные нормы в посольстве соблюдены: граждане могут получить при входе одноразовую маску, перчатки и ручку.

  • Голосование по поправкам к Конституции РФ в Ташкенте
    Голосование по поправкам к Конституции РФ в Ташкенте
    Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • Голосование по поправкам к Конституции РФ в Ташкенте
    Голосование по поправкам к Конституции РФ в Ташкенте
    Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • Голосование по поправкам к Конституции РФ в Ташкенте
    Голосование по поправкам к Конституции РФ в Ташкенте
    Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • Голосование по поправкам к Конституции РФ в Ташкенте
    Голосование по поправкам к Конституции РФ в Ташкенте
    Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • Голосование по поправкам к Конституции РФ в Ташкенте
    Голосование по поправкам к Конституции РФ в Ташкенте
    Sputnik / Рамиз Бахтияров
1 / 5
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Голосование по поправкам к Конституции РФ в Ташкенте

Зампредседателя УИК №8297 отметил, что, на данный момент, свой голос отдали уже свыше 500 человек.

"Всех призываем и ждем в посольстве. Все проходит в штатном режиме. Никаких инцидентов или замечаний со стороны граждан в Избирательную комиссию не поступало. И надеемся, что так продлится до завершения голосования", — добавил Фетисов.

Напомним, что сегодня — заключительный день всероссийского голосования по вопросу необходимости изменения Конституции страны.

Теги:
Посольство России в Узбекистане, голосование, Россия, поправки, Конституция РФ, Ташкент



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