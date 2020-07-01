Как в Ташкенте проходит голосование по поправкам к Конституции РФ — Фетисов

Заместитель председателя Участковой избирательной комиссии №8297 Иван Фетисов рассказал, как проходит заключительный день голосования в посольстве РФ в Узбекистане.

Радио Как в Ташкенте проходит голосование по поправкам к Конституции РФ — Фетисов

По его словам, избирательный участок был открыт сегодня в 8.00 утра. Он расположен по адресу: город Ташкент, улица Нукус, дом 83.

"С соблюдением санитарных норм гражданин России при предъявлении документа, удостоверяющего личность, может прийти до 20.00 и проголосовать", — отметил Фетисов.

Он подчеркнул, что все необходимые санитарные нормы в посольстве соблюдены: граждане могут получить при входе одноразовую маску, перчатки и ручку.

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Ташкенте Sputnik / Рамиз Бахтияров

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Ташкенте Sputnik / Рамиз Бахтияров

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Ташкенте Sputnik / Рамиз Бахтияров

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Ташкенте Sputnik / Рамиз Бахтияров

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Ташкенте Sputnik / Рамиз Бахтияров 1 / 5 Sputnik / Рамиз Бахтияров Голосование по поправкам к Конституции РФ в Ташкенте

Зампредседателя УИК №8297 отметил, что, на данный момент, свой голос отдали уже свыше 500 человек.

"Всех призываем и ждем в посольстве. Все проходит в штатном режиме. Никаких инцидентов или замечаний со стороны граждан в Избирательную комиссию не поступало. И надеемся, что так продлится до завершения голосования", — добавил Фетисов.

Напомним, что сегодня — заключительный день всероссийского голосования по вопросу необходимости изменения Конституции страны.