"Русофобия крупными мазками": Смолин о запрете RT в Латвии

Такие действия латвийского регулятора идут вразрез с декларируемыми принципами свободы слова и являются признаком слабости, заявил политолог Михаил Смолин.

Радио Смолин: запрет на распространение RT в Латвии — смесь русофобии и глупости

Национальный совет по электронным СМИ Латвии 30 июня объявил о запрете на вещание в стране каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV, аргументировав свое решение тем, что они якобы принадлежат генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, находящемуся под санкциями Евросоюза.

При этом на самом деле Киселев — гендиректор МИА "Россия сегодня", а RT возглавляет Маргарита Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются.

Политолог Михаил Смолин назвал такие действия латвийского регулятора "русофобией крупными мазками", пишет Sputnik Латвия.

"Им абсолютно все равно, кто стоит во главе этих компаний. Они знают, что есть такая компания, которая вещает на разных языках, в том числе и на Латвию, и они хотят все запретить, просто чохом, не разбираясь ни в каких подробностях", — сказал Смолин в интервью радио Sputnik.

Политолог отметил, что эти шаги идут вразрез с декларируемыми принципами свободы слова и являются признаком слабости — власти Латвии боятся альтернативного информационного воздействия.

При этом эксперт выразил уверенность, что постоянные зрители RT найдут пути обхода запрета — через Интернет.

"По большому счету, это как запретный плод — он наоборот будет еще более популярен", — заявил Смолин.

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