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Григорий Лукьянов
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"Тонкая игра": эксперт об отношении США к сотрудничеству Узбекистана и ЕАЭС

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Ранее Соединенные Штаты не раз высказывали свое скептическое отношение к перспективам евразийской интеграции, а теперь выжидают и следят за ситуацией, считает старший преподаватель Департамента политики и управления НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов.

Радио
"Тонкая игра": эксперт об отношении США к сотрудничеству Узбекистана и ЕАЭС

В Государственном департаменте Соединенных Штатов после переговоров госсекретаря Майкла Помпео с его коллегами из пяти стран ЦА дали понять, что США не собираются конкурировать с Москвой за влияние на центральноазиатские республики, пишет "КоммерсантЪ". В частности, что Госдеп не против сотрудничества Узбекистана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

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Старший преподаватель Департамента политики и управления НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов напомнил, что США в лице Госдепартамента ранее неоднократно высказывали свое скептическое отношение к перспективам евразийской интеграции и участию отдельных государств, в том числе ЦА, в ЕАЭС.

"На мой взгляд, в нынешних условиях позиция принципиальным образом не поменялась, — сказал эксперт. — Узбекистан участвует в ЕАЭС в качестве наблюдателя. Думаю, США ожидают, что, как и раньше это случалось, сближение этой страны с интеграционными образованиями на постсоветском пространстве, переживающее сейчас подъем, скоро пойдет на спад. В этих условиях Соединенные Штаты смогут в очередной раз заявить: "Мы же говорили". Поэтому они ведут более тонкую игру, чем от них обычно принято ожидать. Не оказывают никакого серьезного морального давления на узбекское руководство в официальном политическом дискурсе. Выжидают и следят за ситуацией".

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
политика, Экономика, ЕАЭС, Узбекистан, США



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