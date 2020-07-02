Захарова: уместно вспомнить о поддержке спецслужбами США боевиков ИГИЛ

Россия поставляла вооружение только законному правительству Афганистана, о чем хорошо известно, отметила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Тема, которая уже не первый день будоражит американские СМИ - это тема Афганистана в контексте российской политики.

"Надо сказать, что озадачили противоречивые высказывания госсекретаря США, в связи с раскрученными в последнее время обвинениями в адрес России по поводу якобы организации заказных убийств американских военнослужащих в Афганистане", - подчеркнула официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

На эту тему однозначно высказались не только в России, но и в самих США. В частности, президент США, глава Пентагона заявил об отсутствии доказательств, подтверждающих такие фальшивые измышления. При этом госсекретарь США с одной стороны вроде бы солидаризировался с этими оценками американского руководства и призвал привлечь к ответу организаторов данного фейка, но с другой стороны вдруг вспомнил о давно опровергнутых инсинуациях о якобы имевших место поставках российского оружия талибам и при этом еще начал рассуждать о необходимости рассмотрения этого вопроса в Конгрессе США.

При этом утверждалось, что при каждом контакте с российским визави ставился вопрос о прекращении этих поставок.

Захарова отметила, что господин Помпео в ходе своих встреч с господином Лавровым ни разу этот вопрос не ставил. Россия поставляла вооружение только законному правительству Афганистана, о чем хорошо известно.

При этом было бы уместно вспомнить об активно циркулировавшей в Афганистане информации относительно поддержки спецслужбами США боевиков ИГИЛ с использованием вертолетов без опознавательных знаков, отметила представитель российского МИД.