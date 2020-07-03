Безпалько прокомментировал итоги голосования по Конституции РФ

Центральная избирательная комиссия России в четверг озвучила предварительные итоги голосования по поправкам к Конституции. Большинство граждан (77,92 процента) выступили за изменение Основного закона, против — 21,27 процента. Явка составила 67,97 процента.
По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, значимый перевес в пользу тех, кто поддерживает поправки, дает ясное представление о настроениях россиян. Разрыв достаточно весомый, отметил эксперт.радио Sputnik.
Эксперт также напомнил, что многие поправки были предложены простыми людьми.
"Например, о неделимости суверенитета России, о недопустимости призывов и действий, направленных на отделение каких-нибудь территорий. Это же страхи тех людей, которые живут в Калининграде или на Курилах, или тех, кто боится, что какая-то республика выйдет из состава РФ. И множество других поправок, социальные гарантии", — добавил Богдан Безпалько.
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