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Богдан Безпалько
© Sputnik / Александр Натрускин

Безпалько прокомментировал итоги голосования по Конституции РФ

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Граждане РФ реализовали свое право на внесение поправок в Основной закон, отметил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Радио
Безпалько прокомментировал итоги голосования по Конституции РФ

Центральная избирательная комиссия России в четверг озвучила предварительные итоги голосования по поправкам к Конституции. Большинство граждан (77,92 процента) выступили за изменение Основного закона, против — 21,27 процента. Явка составила 67,97 процента. 

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, значимый перевес в пользу тех, кто поддерживает поправки, дает ясное представление о настроениях россиян. Разрыв достаточно весомый, отметил эксперт.

Голосование по поправкам в Конституцию России: как оно проходило в странах ближнего зарубежья
Sputnik/RUPTLY
Поправки к Конституции РФ: как россияне голосовали в ближнем зарубежье — видео
"Он показывает разносторонность мнений и то, что превалирующее большинство — за поправки. Если бы разрыв был небольшой, говорили бы о фальсификации. Сейчас очевидно, что большинство населения поддерживает поправки, и только непримиримые радикальные политики будут наверняка утверждать, что все это фальсификация. На самом деле, с точки зрения юриспруденции, необходимости в одобрении на всенародном голосовании не было — достаточно было одобрения в парламенте... Но процедура голосования показала, что население эти поправки одобряет", — сказал Безпалько в эфире радио Sputnik.

Эксперт также напомнил, что многие поправки были предложены простыми людьми.

"Например, о неделимости суверенитета России, о недопустимости призывов и действий, направленных на отделение каких-нибудь территорий. Это же страхи тех людей, которые живут в Калининграде или на Курилах, или тех, кто боится, что какая-то республика выйдет из состава РФ. И множество других поправок, социальные гарантии", — добавил Богдан Безпалько.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
россияне, политика, Конституция РФ, голосование, Россия



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