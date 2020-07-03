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Генеральный директор Ассоциации Аэропорт Виктор Горбачев
© Sputnik / Владимир Трефилов

Горбачев: гражданская авиация из-за пандемии находится в глубочайшей яме

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Генеральный директор ассоциации "Аэропорт" Виктор Горбачев рассказал, как ситуация с коронавирусом отразилась на российской авиаотрасли.

Радио
Горбачев: гражданская авиация из-за пандемии находится в глубочайшей яме

Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) продлило запрет на полеты из-за рубежа в Россию до августа. С конца марта такие документы выпускаются каждый месяц.

Генеральный директор ассоциации "Аэропорт" Виктор Горбачев отметил, что это не самостоятельное решение Росавиации. 

Самолет авиакомпании Utair
© Sputnik / Виталий Аньков
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По его мнению, Россия начнет постепенно открывать авиасообщение не раньше августа.

"А более-менее полеты начнутся в конце сентября — октябре. Все будет зависеть от того, как пройдут карантинные мероприятия в других странах", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

При этом он заявил, что гражданская авиация сейчас находится в "глубочайшей яме".

"Вся отрасль, не только авиация. Самолеты потянули за собой аэропорты, управление воздушным движением, которое тоже получает деньги от авиакомпаний по пролетам. Стоят авиаремонтные заводы. Единственное, что работает в гражданской авиации на сегодня — это учебные заведения", — сказал Горбачев.

Напомним, Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами за рядом исключений (вывозные, грузовые, почтовые, санитарные, гуманитарные и еще некоторые рейсы).

Теги:
Росавиация, полеты, пандемия, Россия



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