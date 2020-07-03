Горбачев: гражданская авиация из-за пандемии находится в глубочайшей яме

Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) продлило запрет на полеты из-за рубежа в Россию до августа. С конца марта такие документы выпускаются каждый месяц.
Генеральный директор ассоциации "Аэропорт" Виктор Горбачев отметил, что это не самостоятельное решение Росавиации.
"А более-менее полеты начнутся в конце сентября — октябре. Все будет зависеть от того, как пройдут карантинные мероприятия в других странах", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.
При этом он заявил, что гражданская авиация сейчас находится в "глубочайшей яме".
"Вся отрасль, не только авиация. Самолеты потянули за собой аэропорты, управление воздушным движением, которое тоже получает деньги от авиакомпаний по пролетам. Стоят авиаремонтные заводы. Единственное, что работает в гражданской авиации на сегодня — это учебные заведения", — сказал Горбачев.
Напомним, Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами за рядом исключений (вывозные, грузовые, почтовые, санитарные, гуманитарные и еще некоторые рейсы).