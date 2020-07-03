Горбачев: гражданская авиация из-за пандемии находится в глубочайшей яме

Генеральный директор ассоциации "Аэропорт" Виктор Горбачев рассказал, как ситуация с коронавирусом отразилась на российской авиаотрасли.

Радио Горбачев: гражданская авиация из-за пандемии находится в глубочайшей яме

Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) продлило запрет на полеты из-за рубежа в Россию до августа. С конца марта такие документы выпускаются каждый месяц.

Генеральный директор ассоциации "Аэропорт" Виктор Горбачев отметил, что это не самостоятельное решение Росавиации.

По его мнению, Россия начнет постепенно открывать авиасообщение не раньше августа.

"А более-менее полеты начнутся в конце сентября — октябре. Все будет зависеть от того, как пройдут карантинные мероприятия в других странах", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

При этом он заявил, что гражданская авиация сейчас находится в "глубочайшей яме".

"Вся отрасль, не только авиация. Самолеты потянули за собой аэропорты, управление воздушным движением, которое тоже получает деньги от авиакомпаний по пролетам. Стоят авиаремонтные заводы. Единственное, что работает в гражданской авиации на сегодня — это учебные заведения", — сказал Горбачев.

Напомним, Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами за рядом исключений (вывозные, грузовые, почтовые, санитарные, гуманитарные и еще некоторые рейсы).