16:51 04 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.97
  • EUR11411.48
  • USD10173.38
Поиск
Подкасты РИА Не верю
© Sputnik /

Не верю! Как используют клетки эмбрионов, фейк-Nirvana, эскимо оскорбляет

Радио
Получить короткую ссылку
11 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200704/14472321.html

В подкасте выясним, правда ли, что в производстве косметики и вакцин используются клетки абортированных эмбрионов человека и неужели в США отказались от названия "эскимо"?

Радио
Не верю! Как используют клетки эмбрионов, фейк-Nirvana, эскимо оскорбляет

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк.

01:40 — фейковая Nirvana: могут ли песни, написанные нейросетью, стать самостоятельными хитами (мнение редактора Telegram-канала "Тихое место" Давида Чебанова);

07:05 — "шокирующее разоблачение": клетки абортированных эмбрионов применяются в пищевой, косметической и фармацевтической индустриях. Так ли это на самом деле, обсуждаем с исследователем Медицинской школы Гарварда и МГУ Александром Тышковским и журналистом Naked Science Александром Березиным;

14:25 — в США отказываются от слова "эскимо". Версии и мифы вокруг его происхождения;

17:30 — "в России пройдут соревнования по скоростному копанию могил": фейк или нет;

19:58 — "купол храма Минобороны украсят фреской с изображением ядерной ракеты "Сатана": почему в это многие поверили;

21:40 — в Киеве "повесили" флаг ЛГБТ на меч "Родины-матери": реальная акция или видеомонтаж.

Слушайте подкасты РИА Новости.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Не только вкусно, но и искусственно: в Израиле начали печатать мясо на 3D-принтере
Европу охватили массовые протесты из-за пандемии коронавируса
Жители европейских стран требуют поддержки от государства во время пандемии
План реконструкции и строительства дорог в Ташкенте
Дорожки и дороги для Ташкента: как преобразится столица



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться