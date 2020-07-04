Не верю! Как используют клетки эмбрионов, фейк-Nirvana, эскимо оскорбляет

В подкасте выясним, правда ли, что в производстве косметики и вакцин используются клетки абортированных эмбрионов человека и неужели в США отказались от названия "эскимо"?

Радио Не верю! Как используют клетки эмбрионов, фейк-Nirvana, эскимо оскорбляет

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк.

01:40 — фейковая Nirvana: могут ли песни, написанные нейросетью, стать самостоятельными хитами (мнение редактора Telegram-канала "Тихое место" Давида Чебанова);

07:05 — "шокирующее разоблачение": клетки абортированных эмбрионов применяются в пищевой, косметической и фармацевтической индустриях. Так ли это на самом деле, обсуждаем с исследователем Медицинской школы Гарварда и МГУ Александром Тышковским и журналистом Naked Science Александром Березиным;

14:25 — в США отказываются от слова "эскимо". Версии и мифы вокруг его происхождения;

17:30 — "в России пройдут соревнования по скоростному копанию могил": фейк или нет;

19:58 — "купол храма Минобороны украсят фреской с изображением ядерной ракеты "Сатана": почему в это многие поверили;

21:40 — в Киеве "повесили" флаг ЛГБТ на меч "Родины-матери": реальная акция или видеомонтаж.

Слушайте подкасты РИА Новости.