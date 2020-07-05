14:56 05 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.97
  • EUR11411.48
  • USD10173.38
Поиск
Подкасты РИА Новости ЯсноПонятно
© Sputnik /

"ЯсноПонятно". Зачем знать, кем были наши предки?

Радио
Получить короткую ссылку
19 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200705/14475424.html

Зачем изучать историю семьи? Искать фото в бабушкиных чуланах, расспрашивать дедов об их детстве и копаться в архивах? Как штраф, выписанный прапрадеду 100 лет назад может рассказать о нем больше, чем дневники? Поможет ли это понять родителей и разобраться в себе?

Радио
"ЯсноПонятно". Зачем знать, кем были наши предки?

Как знания семейной истории могут изменить нашу жизнь? С чего начать ее исследовать, что искать и как не наделать ошибок? Знать только имена предков недостаточно? Чаще всего ищут "голубые крови"? И сколько стоит заказать поиск своих родственников у специалиста?

Лина, Ваня и Ксюша спрашивают у генеалога Елена Хэрмэнс. Семейный психолог Виктория Ивченко объясняет, что такое психогенеалогия, и как семейную историю используют для решения психологических проблем.

Слушайте подкасты РИА Новости.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Не только вкусно, но и искусственно: в Израиле начали печатать мясо на 3D-принтере
Российские военные провели конкурс по десантированию — захватывающие кадры
План реконструкции и строительства дорог в Ташкенте
Дорожки и дороги для Ташкента: как преобразится столица



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться