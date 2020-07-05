"ЯсноПонятно". Зачем знать, кем были наши предки?

Зачем изучать историю семьи? Искать фото в бабушкиных чуланах, расспрашивать дедов об их детстве и копаться в архивах? Как штраф, выписанный прапрадеду 100 лет назад может рассказать о нем больше, чем дневники? Поможет ли это понять родителей и разобраться в себе?

Радио "ЯсноПонятно". Зачем знать, кем были наши предки?

Как знания семейной истории могут изменить нашу жизнь? С чего начать ее исследовать, что искать и как не наделать ошибок? Знать только имена предков недостаточно? Чаще всего ищут "голубые крови"? И сколько стоит заказать поиск своих родственников у специалиста?

Лина, Ваня и Ксюша спрашивают у генеалога Елена Хэрмэнс. Семейный психолог Виктория Ивченко объясняет, что такое психогенеалогия, и как семейную историю используют для решения психологических проблем.

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