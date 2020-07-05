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Мы все умрем.
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Мы все умрем. Освоение других планет: как, зачем, а вдруг там занято?

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Пока ученые присматривают новый дом для человечества, Голливуд фантазирует о том, как мы доберемся до его порога – и что найдем, переступив его. Неизвестность, огромное расстояние, непригодные условия, отсутствие какой-либо жизни – или, что интереснее, ее наличие...

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Мы все умрем. Освоение других планет: как, зачем, а вдруг там занято?

Какие трудности ждут нас на пути к другим планетам? Как отсюда, с Земли, можно определить, подходит ли планета для жизни? Какие из планет Солнечной системы больше всего подходят для жизни? А сколько мы знаем таких планет за ее пределами? Нам нужно завезти жизнь самим, или она уже, вероятно, там существует? В какой форме и на каком уровне развития?

© Sputnik / Денис Абрамов
Получены самые детальные снимки поверхности Солнца в истории

Объяснял и комментировал Антон Иванов, директор Космического центра Сколтеха. А еще он посоветовал несколько фильмов, которые наиболее правдоподобно и научно отвечают на вопросы, заданные в этом эпизоде.

Эпизод подготовлен в партнерстве с Космическим центром Сколтеха.

Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про искусственное изменение (марсианского) климата и про космическое право: кому принадлежат небесные тела?

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