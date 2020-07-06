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Певец Закиров Фаррух Каримович
© Commons.wikimedia / Doniyor Sharipov, Dilbar Rahmonova and others

Фаррух Закиров о концерте Эннио Морриконе в Ташкенте - это музыка от Бога

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Узбекский артист Фаррух Закиров вспомнил концерт Эннио Морриконе в Ташкенте и поделился своими впечатлениями.

Радио
Фаррух Закиров о концерте Морриконе в Ташкенте — это музыка от Бога

Узбекский певец Фаррух Закиров рассказал о том, что с уходом итальянского композитора Эннио Морриконе ушла целая эпоха, а с его именем связано классическое и духовное искусство.

По его словам, это колоссальная утрата в мировой музыкальной культуре.

"Лет 5-6 назад я имел счастье побывать на его концерте, когда он приезжал в Ташкент. Я заметил удивительную вещь - когда он вышел на сцену, то никому не доверил партитуру и вынес всю кипу сам. Затем  начал дирижировать. Это была музыка от Бога", - рассказал в эфире радио Sputnik Закиров.

Напомним, сегодня, 6 июля, на 92-м году ушел из жизни знаменитый итальянский композитор и дирижер Эннио Морриконе. 

Скончался маэстро итальянской киномузыки Эннио Морриконе >>

Причиной смерти стали осложнения, возникшие из-за падения. Он скончался в больнице в Риме.

Теги:
смерть, композитор, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, радио



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