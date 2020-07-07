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Алексей Малашенко, архивное фото
© Sputnik / Виталий Белоусов

Эксперт: Газанфар создавал мост между Узбекистаном и Афганистаном

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Sputnik Узбекистан
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Российский востоковед, политолог, доктор исторических наук, профессор Алексей Малашенко высказал мнение о возможных последствиях смерти афганского олигарха Мохаммада Юсуфа Газанфара.

Радио
Малашенко: Газанфар создавал дополнительный мост между Афганистаном и Узбекистаном

На днях СМИ сообщили о смерти от коронавируса главного советника президента Афганистана и крупного афганского бизнесмена Мохаммада Юсуфа Газанфара.

Что повлечет за собой этот факт и как будут теперь развиваться отношения Афганистана со странами ЦА, в частности, с Узбекистаном, предположил российский востоковед, политолог, доктор исторических наук, профессор Алексей Малашенко.

"Не исключаю, что это событие (смерть Газанфара. - Прим. ред.) как-то может повлиять на ситуацию в кабульской элите. Газанфар - это тот человек, который так или иначе финансировал Гани. Причем кто-то называет цифры в 90%. Не думаю, что это было 90%, но то, что он спонсировал (Гани. - Прим. ред.), - это однозначно", - сказал эксперт в беседе со Sputnik Узбекистан.

По мнению Малашенко, смерть Газанфара не повлияет в глобальном смысле на ситуацию в Афганистане.

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"Афганскому обществу самых разных его слоев все это надоело. Там талибы, до них были моджахеды, тут борьба между двумя кандидатами и так далее. На сегодняшний день большинство афганского общества за мир. Процесс идет, к какому-то согласию они придут", - уверен профессор.

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При этом, подчеркнул спикер, после смерти Газанфара интересно будет наблюдать за развитием отношений между Узбекистаном и Афганистаном.

"Я не думаю, что они бы ухудшились, но все-таки у него были прекрасные позиции в Ташкенте, где всего его знают и уважают. Газанфар - тот человек, который создавал дополнительный мост между Узбекистаном и Афганистаном. Этот мост очень нужен", - пояснил востоковед.

Малашенко добавил, что Газанфар был очень необычной фигурой, которая всегда по-разному действовала, но при этом выступал, насколько это возможно в Афганистане, с миротворческой позицией.




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