Клименко: переход на удаленное банковское обслуживание в ЦА — естественный процесс

Радио Клименко рассказал о перспективах онлайн-платежей в Таджикистане

В Узбекистане на фоне пандемии коронавируса расширяется спектр услуг дистанционного банковского обслуживания. В Таджикистане финансовый сектор государства также намерен развивать удаленное взаимодействие с населением.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко считает, что переход на удаленное банковское обслуживание в странах ЦА — вполне естественный процесс. По словам эксперта, пандемия подстегнула их перейти к решающим действиям и отойти от привычных ритуальных походов в банк.

"Центральноазиатские страны не настолько сильно отстают от России, чтобы не запуститься по дистанционному обслуживанию, — заявил Клименко в беседе со Sputnik Таджикистан. — Думаю, они гораздо быстрее внедрят цифру в государство".

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