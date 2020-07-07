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Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко
© Sputnik / Владимир Трефилов

Клименко: переход на удаленное банковское обслуживание в ЦА — естественный процесс

Радио
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200707/14493067/Klimenko-perekhod-na-udalennoe-bankovskoe-obsluzhivanie-v-TsA--estestvennyy-protsess.html

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко оценил перспективы перехода к дистанционному банковскому обслуживанию в центральноазиатских странах.

Радио
Клименко рассказал о перспективах онлайн-платежей в Таджикистане

В Узбекистане на фоне пандемии коронавируса расширяется спектр услуг дистанционного банковского обслуживания. В Таджикистане финансовый сектор государства также намерен развивать удаленное взаимодействие с населением.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко считает, что переход на удаленное банковское обслуживание в странах ЦА — вполне естественный процесс. По словам эксперта, пандемия подстегнула их перейти к решающим действиям и отойти от привычных ритуальных походов в банк.

"Центральноазиатские страны не настолько сильно отстают от России, чтобы не запуститься по дистанционному обслуживанию, — заявил Клименко в беседе со Sputnik Таджикистан. — Думаю, они гораздо быстрее внедрят цифру в государство".

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Экономика, Центральная Азия, Таджикистан



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