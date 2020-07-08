Вехов: обязательное раскрытие информации о бенефициарах — одна из мер борьбы с терроризмом

Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ имени Баумана, доктор юридических наук Виталий Вехов объяснил решение властей Узбекистана обязать победителей по госзакупкам раскрывать своих владельцев и бенефициаров.

Радио Вехов: обязательное раскрытие информации о бенефициарах — одна из мер борьбы с терроризмом

Победители по госзакупкам в Узбекистане с 1 января 2021 года должны будут раскрывать информацию о своих бенефициарах и владельцах. Это предусмотрено указом президента "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию конкурентной среды и сокращению государственного участия в экономике".

Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ имени Баумана, доктор юридических наук Виталий Вехов отметил, что это общепринятая международная практика, направленная на борьбу с террористической деятельностью.

По словам эксперта, процесс осуществления госзакупок как в России, так и в других странах Содружества Независимых Государств находится под контролем со стороны антитеррористического законодательства.

"За последние два года страны-участницы СНГ, ШОС, ЕАЭС приняли достаточно жесткое законодательство в этой части в связи с тем, что Россия ведет антитеррористическую операцию в Сирии, — рассказал Вехов. — Все персональные и банковские данные, информация о бенефициарах, субподрядчиках и так далее сразу имеет статус коммерческой тайны, которая охраняется. Электронные площадки тоже несут ответственность. Перед началом торгов участники вносят денежные средства на счета организаций. Это гарантия обеспечения чистоты юридической сделки и последующего раскрытия данных тех, кто выиграл тендер или сыграл на электронной площадке. Эти деньги в случае чего могут потом пойти на судебные издержки или возмещение ущерба".

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.