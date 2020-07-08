19:56 08 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.48
  • EUR11455.78
  • USD10184.73
Поиск
Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов
© Foto : МГТУ им. Н. Э. Баумана

Вехов: обязательное раскрытие информации о бенефициарах — одна из мер борьбы с терроризмом

Радио
Получить короткую ссылку
43 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200708/14496149/Vekhov-obyazatelnoe-raskrytie-informatsii-o-benefitsiarakh--odna-iz-mer-borby-s-terrorizmom.html

Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ имени Баумана, доктор юридических наук Виталий Вехов объяснил решение властей Узбекистана обязать победителей по госзакупкам раскрывать своих владельцев и бенефициаров.

Радио
Вехов: обязательное раскрытие информации о бенефициарах — одна из мер борьбы с терроризмом

Победители по госзакупкам в Узбекистане с 1 января 2021 года должны будут раскрывать информацию о своих бенефициарах и владельцах. Это предусмотрено указом президента "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию конкурентной среды и сокращению государственного участия в экономике".

Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ имени Баумана, доктор юридических наук Виталий Вехов отметил, что это общепринятая международная практика, направленная на борьбу с террористической деятельностью.

По словам эксперта, процесс осуществления госзакупок как в России, так и в других странах Содружества Независимых Государств находится под контролем со стороны антитеррористического законодательства.

"За последние два года страны-участницы СНГ, ШОС, ЕАЭС приняли достаточно жесткое законодательство в этой части в связи с тем, что Россия ведет антитеррористическую операцию в Сирии, — рассказал Вехов. — Все персональные и банковские данные, информация о бенефициарах, субподрядчиках и так далее сразу имеет статус коммерческой тайны, которая охраняется. Электронные площадки тоже несут ответственность. Перед началом торгов участники вносят денежные средства на счета организаций. Это гарантия обеспечения чистоты юридической сделки и последующего раскрытия данных тех, кто выиграл тендер или сыграл на электронной площадке. Эти деньги в случае чего могут потом пойти на судебные издержки или возмещение ущерба".

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Жара, солнце, девушки — как прекрасный пол проводит лето
Лавров: США одержимы идеей сдерживания "угрозы" виды России и Китая
Куда перешли хоккеисты Хумо в новом сезоне
От Самары до Караганды: где проведут сезон игроки "Хумо"



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться