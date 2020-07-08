Коновалов о требованиях США: Вашингтон пользуется недозволенными методами

Китай подозревает США в том, что этот договор американцы используют, чтобы пристегнуть Китай к США через стратегические договоренности и таким образом пытаться влиять на него, считает политолог и военный эксперт Иван Коновалов.

Радио Коновалов о требованиях США: Вашингтон пользуется недозволенными методами

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим соглашением между Россией и США об ограничении военной мощи, сообщает РИА Новости. Он истекает в феврале 2021-го, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Американский лидер Дональд Трамп неоднократно говорил о желании выработать новый трехсторонний документ между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.

Политолог и военный эксперт Иван Коновалов прокомментировал ситуацию специально для радио Sputnik. По словам спикера, Вашингтон пользуется недозволенными методами: сначала США пытались шантажировать Россию - мол, договор будет продлен, только если присоединится Китай.

"Почему Россия должна договариваться с Китаем, если у США с Китаем прямая конфронтация экономическая и уже перерастающая в стратегическую? В Азиатско-тихоокеанском регионе нарастает серьезное противостояние китайского флота и американского флота", - недоумевает эксперт.

Но самое главное, уверен Коновалов, что китайцы подозревают США в том, что этот договор американцы используют, чтобы пристегнуть Китай к США через стратегические договоренности и таким образом пытаться влиять на него. Поскольку конфронтация нарастает и Китай не намерен отступать, соответственно, китайцы на такой договор не пойдут, либо они пойдут на то соглашение, которое предоставит им доминирующее положение.