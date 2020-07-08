Ямбург о том, нужен ли для воспитания школьников отдельный предмет

В расписании учеников первых-девятых классов узбекских школ в новом учебном году появится новый предмет — "Воспитание", который объединит дисциплины "Этика", "Чувство Родины", "Основы национальной идеи и духовности" и "История мировых религий". Спустя год это нововведение ждет и старшеклассников.
Введение отдельной дисциплины не даст ожидаемого серьезного эффекта, считает он.
"Это мое личное мнение", — подчеркнул заслуженный учитель РФ.
"В России родители могут выбирать для своих детей светскую этику или религиозную — исламскую, основы православия... А в старших классах есть много элективных курсов, можно остановить выбор на любом из них", — рассказал Евгений Ямбург.
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