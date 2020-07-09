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Аббас Джума
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Аббас Джума: сирийская армия освобождает свою родину благодаря помощи РФ

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https://uz.sputniknews.ru/radio/20200709/14506991/Abbas-Dzhuma-siriyskaya-armiya-osvobozhdaet-svoyu-rodinu-blagodarya-pomoschi-RF.html

Сейчас Запад всячески упрекает Россию в том, что миллионы сирийцев нуждаются в гумпомощи, а РФ не дает возможности, блокирует переходы вместе с Китаем, отмечает специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума.

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СБ ООН не поддержал резолюцию России по Сирии

Совбез ООН не поддержал проект резолюции России о том, чтобы оставить лишь один погранпереход на сирийской границе для доставки гуманитарной помощи, сообщает РИА Новости.

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума прокомментировал это обстоятельство в интервью радио Sputnik.

"Наличие на территории Сирийско-Арабской Республики большого количества погранпереходов для доставки гуманитарной помощи не соответствует тем целям, которые Россия поставила в Сирии, да и не только Россия - все остальные страны так или иначе участвующие в конфликте, тоже обозначили эти цели - сохранение суверенитета Сирии, помощь сирийскому народу, избавление сирийского народа от ужасов и тягот войны и т. д .", - отметил спецкорр.

Почему не соответствует? Сейчас Запад всячески упрекает Россию в том, поясняет Джума, что миллионы сирийцев нуждаются в гумпомощи, а РФ не дает возможности, блокирует вместе с Китаем. Дело в том, что сирийская армия за достаточно долгое время освобождает свою родину от террористов и делает это весьма успешно благодаря помощи России и Ирана.

"Сегодня территория Сирии большей частью освобождена, остается один Идлиб, и встает логичный вопрос: а зачем все эти погранпереходы, если гуманитарные грузы могут преспокойно доставляться по территории Сирии?" - задается вопросом Джума.

На территории Идлиба, где сохраняется напряженная ситуация, погранпереход необходим. Один, уверен спикер. На границе с Турцией. Все остальное не нужно, потому что через остальные переходы, не контролируемые Дамаском, доставляется периодически не только гуманитарная помощь.  




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