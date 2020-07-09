Кузьмина о том, что обеспечит макроэкономическую устойчивость стран ЕАЭС

Политолог назвала отрасли, которым легче всего будет справиться с последствиями пандемии. По мнению Елены Кузьминой, заведующей сектором Белоруссии, Молдовы и Украины Центра постсоветских исследований НИИ ИМЭМО РАН, это сельское хозяйство и аграрно-промышленный комплекс, сектор IT-технологий, в том числе, электронная торговля, некоторые высокотехнологичные отрасли.
В рамках видеомоста Москва – Минск – Бишкек – Ереван – Нур-Султан, где участники обсудили тему "Евразийский экономический союз: от идеи — к субъектности, от субъектности — к эффективности", Кузьмина назвала также сферы, которые более всего пострадают от кризиса, вызванного COVID-19.
"Некоторые отрасли горной добычи пострадают и мы говорим, в первую очередь, об углеводородах и металлах, на которые цены упали значительно", - отметила эксперт.
Высшим евразийским советом были приняты основные ориентиры макроэкономической политики на краткосрочный период на 2020-2021 годы.
Для обеспечения макроэкономической устойчивости необходимы инвестиции, которые в основном могут быть внутренними.