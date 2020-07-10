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Маруфжон Мадаминов - заведующий лабораторией чумы Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава РУ
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Медик о причинах усиления карантина: люди начали позволять себе "вольности"

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (662)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200710/14510265/Medik-o-prichinakh-usileniya-karantina-lyudi-nachali-pozvolyat-sebe-volnosti.html

Нарушения фиксировались, когда открыли вещевые рынки, некоторые люди не пользовались средствами индивидуальной защиты, не соблюдали дистанцию - все это привело к ухудшению эпидемиологической ситуации, считает медик Маруфжон Мадаминов.

Радио
Медик о причинах усиления карантина: люди начали позволять себе "вольности"

По мнению заведующего лабораторией холеры Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава РУз Маруфжона Мадаминова, смягчение карантинных мер в конце июня - начале июля было преждевременным решением.

"Некоторые люди начали позволять себе "вольности", речь, в частности, об организации пышных свадеб, несмотря на ограничение в количестве гостей", - отметил медик.

Много нарушений фиксировалось, когда открыли вещевые рынки, кроме того, некоторые люди не пользовались средствами индивидуальной защиты, не соблюдали дистанцию - все это привело к ухудшению эпидемиологической ситуации. Причем участились случаи тяжелого течения болезни.

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"Мы ориентируемся на максимальную длительность инкубационного периода, поэтому решено было ужесточить карантинные меры на 20 дней. После этого мы будем вырабатывать предложения о продолжении или прекращении карантинных мероприятий", - резюмировал Мадаминов. 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (662)
Теги:
Карантин, коронавирус, мнение эксперта, врач



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