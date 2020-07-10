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Бахтиёр Эргашев
Facebook / Институт стратегических и межрегиональных исследований

Как восстанавливалась промышленность Узбекистана после распада СССР — Эргашев

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200710/14516602/Kak-vosstanavlivalas-promyshlennost-Uzbekistana-posle-raspada-SSSR--Ergashev.html

Директор Центра исследовательских инициатив "Ma’no" Бахтиёр Эргашев рассказал о том, почему страна впервые вошла в рейтинг конкурентоспособности промышленности и какие у Узбекистана есть сильные стороны в этой сфере.

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Как восстанавливалась промышленность Узбекистана после распада СССР — Эргашев

Узбекистан впервые вошел в международный рейтинг конкурентоспособности промышленности. Страна заняла 92-ю строчку из 152-х. Это место соответствует критерию индустриализации "Другие развивающиеся страны".

© Sputnik / Александр Коркка
Узбекистан занял 92-е место по Индексу конкурентоспособности промышленности

При этом среди государств Центральной Азии Узбекистан стал вторым по показателю конкурентоспособности промышленности.

Директор Центра исследовательских инициатив "Ma’no" Бахтиёр Эргашев отметил, что, хотя к любого рода рейтингам он относится скептически, данное исследование все же можно считать объективным.

При этом эксперт уточнил, что рейтинг составляется с опозданием в два года, и поэтому в нем отражены показатели 2018 года. Отвечая на вопрос, почему Узбекистан был представлен в исследовании впервые, Эргашев заявил, что то, в каких рейтингах участвует страна, в большинстве своем зависит от властей этой страны.

"В этих рейтингах чаще всего государства сами должны проявлять интерес к тому, чтобы работать с теми или иными рейтингами, обмениваться информацией, давать доступ к своим статистическим базам данных. То есть, должно быть встречное движение. Как мне представляется, Узбекистану это было неинтересно до 2017 года", — отметил эксперт в беседе со Sputnik Узбекистан.  

По его словам, после 1991 года республика пережила довольно серьезные изменения: шел процесс деиндустриализации, в результате которой Узбекистан потерял несколько крупных производств. Например, ТАПОиЧ (Ташкентский механический завод).

Также происходил невероятно трудный процесс новой индустриализации, добавил Эргашев.

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"Я ее называю "Индустриализацией 2.0.". Это когда Узбекистан на основе советского опыта индустриализации начал работать по другим направлениям, искать какие-то соответствующие нашим возможностям и условиям отрасли экономики, которые могли бы стать локомотивами. То же автомобилестроение, которое по сути было создано с нуля", — продолжил эксперт.

В качестве примера он назвал Асакинский автомобильный завод, а также привел в пример производство автобусов и грузовых автомобилей в Самарканде.

"Ушли какие-то отрасли, начали создавать новые. Узбекистан все эти годы, на самом деле, реализовывал политику активного промышленного развития, стимулирования промышленного роста. Мы с нуля получили, например, газохимию, создав несколько крупных газохимических производств", — подчеркнул Эргашев. 

По его словам, промышленность Узбекистана получила новое дыхание. И этот новый этап индустриализации начался в 2017 году с приходом к власти главы республики Шавката Мирзиёева. 

Sputnik / Юрий Корсунцев
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В этот момент страна начала переходить от импортозамещения к экспортоориентированной модели экономики с элементами протекционизма и изоляционизма, считает эксперт.

Такая модель предполагает большую активность, открытость, расширение географии экспорта и диверсификацию его структуры.

Все это сейчас стоит во главе экономической промышленной политики Узбекистана, отметил Эргашев. 

Он добавил, что скорее всего в новом рейтинге, который выйдет через два года, цифры будут уже совсем другими, ведь в отчете будут браться данные за этот, 2020 год.




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