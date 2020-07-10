Как восстанавливалась промышленность Узбекистана после распада СССР — Эргашев

Директор Центра исследовательских инициатив "Ma’no" Бахтиёр Эргашев рассказал о том, почему страна впервые вошла в рейтинг конкурентоспособности промышленности и какие у Узбекистана есть сильные стороны в этой сфере.

Радио Как восстанавливалась промышленность Узбекистана после распада СССР — Эргашев

Узбекистан впервые вошел в международный рейтинг конкурентоспособности промышленности. Страна заняла 92-ю строчку из 152-х. Это место соответствует критерию индустриализации "Другие развивающиеся страны".

При этом среди государств Центральной Азии Узбекистан стал вторым по показателю конкурентоспособности промышленности.

Директор Центра исследовательских инициатив "Ma’no" Бахтиёр Эргашев отметил, что, хотя к любого рода рейтингам он относится скептически, данное исследование все же можно считать объективным.

При этом эксперт уточнил, что рейтинг составляется с опозданием в два года, и поэтому в нем отражены показатели 2018 года. Отвечая на вопрос, почему Узбекистан был представлен в исследовании впервые, Эргашев заявил, что то, в каких рейтингах участвует страна, в большинстве своем зависит от властей этой страны.

"В этих рейтингах чаще всего государства сами должны проявлять интерес к тому, чтобы работать с теми или иными рейтингами, обмениваться информацией, давать доступ к своим статистическим базам данных. То есть, должно быть встречное движение. Как мне представляется, Узбекистану это было неинтересно до 2017 года", — отметил эксперт в беседе со Sputnik Узбекистан.

По его словам, после 1991 года республика пережила довольно серьезные изменения: шел процесс деиндустриализации, в результате которой Узбекистан потерял несколько крупных производств. Например, ТАПОиЧ (Ташкентский механический завод).

Также происходил невероятно трудный процесс новой индустриализации, добавил Эргашев.

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"Я ее называю "Индустриализацией 2.0.". Это когда Узбекистан на основе советского опыта индустриализации начал работать по другим направлениям, искать какие-то соответствующие нашим возможностям и условиям отрасли экономики, которые могли бы стать локомотивами. То же автомобилестроение, которое по сути было создано с нуля", — продолжил эксперт.

В качестве примера он назвал Асакинский автомобильный завод, а также привел в пример производство автобусов и грузовых автомобилей в Самарканде.

"Ушли какие-то отрасли, начали создавать новые. Узбекистан все эти годы, на самом деле, реализовывал политику активного промышленного развития, стимулирования промышленного роста. Мы с нуля получили, например, газохимию, создав несколько крупных газохимических производств", — подчеркнул Эргашев.

По его словам, промышленность Узбекистана получила новое дыхание. И этот новый этап индустриализации начался в 2017 году с приходом к власти главы республики Шавката Мирзиёева.

В этот момент страна начала переходить от импортозамещения к экспортоориентированной модели экономики с элементами протекционизма и изоляционизма, считает эксперт.

Такая модель предполагает большую активность, открытость, расширение географии экспорта и диверсификацию его структуры.

Все это сейчас стоит во главе экономической промышленной политики Узбекистана, отметил Эргашев.

Он добавил, что скорее всего в новом рейтинге, который выйдет через два года, цифры будут уже совсем другими, ведь в отчете будут браться данные за этот, 2020 год.