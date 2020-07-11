"Это надолго": какие семейные тайны нельзя скрывать от детей

Есть ли тайны, о которых детям лучше никогда не знать? А если все-таки рассказывать, то как не травмировать?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, о чем взрослые не должны молчать, и как говорить с детьми о сложных вещах.
Например, мама скрывает от детей, кто на самом деле их отец, рассказывая легенду о его трагической гибели. Или родители не говорят ребенку, что он приемный. Конечно, подобные тайны есть не в каждой семье, но в жизни случается немало других непростых ситуаций. И чтобы сообщать о них, тем более детям, нужны моральные силы и подготовка.
Об этом Настя и Лина говорят с семейным психологом и детским игровым терапевтом Еленой Чепцовой.
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