"Это надолго": какие семейные тайны нельзя скрывать от детей

Наверное у каждого взрослого есть свой "скелет в шкафу", он скрыт от всех... Развод, трудности с деньгами, тайна происхождения, случаи насилия и смерть. Стоит ли о таком рассказывать детям?

Радио Подкаст "Это надолго": какие семейные тайны нельзя скрывать от детей

Есть ли тайны, о которых детям лучше никогда не знать? А если все-таки рассказывать, то как не травмировать?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, о чем взрослые не должны молчать, и как говорить с детьми о сложных вещах.

Например, мама скрывает от детей, кто на самом деле их отец, рассказывая легенду о его трагической гибели. Или родители не говорят ребенку, что он приемный. Конечно, подобные тайны есть не в каждой семье, но в жизни случается немало других непростых ситуаций. И чтобы сообщать о них, тем более детям, нужны моральные силы и подготовка.

Об этом Настя и Лина говорят с семейным психологом и детским игровым терапевтом Еленой Чепцовой.

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