Подкаст "Страхи/Ошибки": как отпускать прошлое

Как отпустить то, за что до сих пор стыдно? Как перестать жалеть о проваленном экзамене, разрушенных отношениях, неверном выборе? А что нельзя игнорировать и забыть? И правда ли, что все к лучшему?
Почему нам нужно все время оглядываться назад, сожалеть о несделанном выборе и упущенных возможностях? Не тот брак, не та работа, не та жизнь...
Можно ли отключить сомнения и смотреть в будущее с холодной головой? О чем говорит сильное чувство вины за прошлое? Почему одни сожалеют, а другим — все равно? Чем ценны старые ошибки и как их отпустить?
Вместе с психологом, гештальт-терапевтом, известным инстаграм-блогером Марией Бразговской и психиатром Павлом Алфимовым разбираемся, почему людям свойственно сомневаться в своем выборе и может ли копание в прошлом быть оправданием бездействия в настоящем.
1:30 Почему нам нужно все время оглядываться назад?
2:30 Где начинается патологическое копание в прошлом?
8:45 Что стоит за самоедством ("все могло бы быть иначе, если бы я тогда…")?
9:15 Что такое "локус контроля" и как он определяет наше поведение и отношение к событиям?
15:30 Жить прошлым значит оправдывать свое бездействие?
16:25 Почему так сложно отпустить прошлое и начать думать о будущем?
19:45 Об особенностях принятия решений: почему в любом случае человек жалеет
21:45 "Проще забить": почему нельзя игнорировать прошлое
25:00 Что несет в себе выражение "все к лучшему": оправдание пассивной позиции или оптимизм?
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