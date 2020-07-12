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Лобзик, килОметр, "аффтар жжот!" Зачем мы намеренно искажаем свою речь?

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Тема:
Подкасты РИА (326)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200712/14522554/Lobzik-kilOmetr-afftar-zhzhot-Zachem-my-namerenno-iskazhaem-svoyu-rech.html

Все мы знаем нормы языка — и почти все сознательно их нарушаем. Потому что "здесь так принято"; потому что так смешнее; потому что иностранное слово трудно произносится; потому что мы в последнюю секунду ловим себя за язык и маскируем ругательство…

Некоторые подобные искажения потом становятся нормой языка — и это характерно не только для русского.

Радио
Лобзик, килОметр, "аффтар жжот!" Зачем мы намеренно искажаем свою речь?

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Тема:
Подкасты РИА (326)
Теги:
подкаст, речь, русский язык



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