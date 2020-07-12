Лобзик, килОметр, "аффтар жжот!" Зачем мы намеренно искажаем свою речь?

Некоторые подобные искажения потом становятся нормой языка — и это характерно не только для русского.
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Все мы знаем нормы языка — и почти все сознательно их нарушаем. Потому что "здесь так принято"; потому что так смешнее; потому что иностранное слово трудно произносится; потому что мы в последнюю секунду ловим себя за язык и маскируем ругательство…
Некоторые подобные искажения потом становятся нормой языка — и это характерно не только для русского.
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Опубликован перечень столичных центров санитарно-эпидемиологического благополучия, в которых действуют лаборатории по диагностике COVID-19.
По словам президента РФ, он прислушивается к конструктивным предложениям, однако это не означает, что они будут реализованы.
В настоящее время идут работы по обустройству объекта и его подключению к газовому коллектору.
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