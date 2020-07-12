Лобзик, килОметр, "аффтар жжот!" Зачем мы намеренно искажаем свою речь?

Все мы знаем нормы языка — и почти все сознательно их нарушаем. Потому что "здесь так принято"; потому что так смешнее; потому что иностранное слово трудно произносится; потому что мы в последнюю секунду ловим себя за язык и маскируем ругательство…