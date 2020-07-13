Эксперт: прогноз о нефти по $150 к 2025 году был сделан с целью "хайпануть"

Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов рассказал, стоит ли верить прогнозам аналитиков о том, что к 2025 году цены на нефть вырастут до 150 долларов за баррель.

Радио Эксперт: прогноз о нефти по $150 к 2025 году был сделан с целью "хайпануть"

Аналитики сделали прогноз относительно цен на нефть и перспектив развития мирового нефтяного рынка к 2025 году. Нефтяные котировки в будущем могут резко подскочить до 150 долларов за баррель, передает американское издание The Wall Street Journal.

Это может быть связано со снижением объема инвестиций в нефтедобычу, что, в свою очередь, окажет сильное влияние на рынок нефтепродуктов, считают специалисты.

Однако, по словам гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, не стоит слепо доверять подобным "хайповым" прогнозам.

"Сейчас в прогнозах нет дефицита. Можно услышать прогнозы о том, что нефть будет и 2 доллара стоить, и 150 долларов. Сейчас такое время, что все прогнозы можно выкинуть в мусорную корзину, потому что их делают не для того, чтобы дать нам ориентиры на будущее, а чтобы хайпануть на теме, привлечь внимание. Самый лучший способ привлечь внимание – это делать абсурдные прогнозы", – заявил эксперт в интервью радио Sputnik.

Симонов также не согласился с доводами аналитиков о том, что снижение объемов инвестиций нефтедобычу скажется на этой отрасли в будущем.

По его мнению, идея о том, что мировые запасы нефти скоро закончатся, ушла далеко в прошлое.

"Еще десять лет назад нам рассказывали, что скоро последнюю нефть добудут, а сейчас выясняется, что запасов нефти настолько много… Поэтому говорить, что из-за недоинвестирования человечество столкнется с невозможностью добывать эту нефть – это наивная точка зрения", — добавил эксперт.

В качестве примера он привел США, где как только вырастает цена – сразу же восстанавливается добыча. Иными словами, там, где появляется возможность добывать, тут же наблюдается приток денег.

Симонов также отметил, что идея о том, что мир ожидает дефицит нефти, высказывалась неоднократно, однако этому так не было найдено подтверждения.

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