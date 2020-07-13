Вирусолог: в мире постоянно происходят вспышки разных заболеваний

Завсектором кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Николай Никитин о том, способен ли человек преодолеть дальнейшие эпидемии.

Радио Никитин о вирусной угрозе: люди жили и будут жить среди вирусов

За последние десятилетия человечество столкнулось с Эболой, птичьим и свиным гриппом, тяжелым острым респираторным синдромом (SARS) и ближневосточным респираторным синдромом (MERS). Теперь мир борется с коронавирусом COVID-19.

Завсектором кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Николай Никитин заявил, что на самом деле вспышки разных заболеваний случаются постоянно, но случае с новой коронавирусной инфекцией научную общественность беспокоит то, что она вышла за пределы конкретного региона и даже континента.

По словам эксперта, люди живут среди вирусных инфекций, жили и будут жить, пишет Sputnik Таджикистан . Здесь все зависит от усилий властей каждой страны по развитию науки и медицины, а также от Всемирной организации здравоохранения, добавил завсектором кафедры вирусологии.

"Человек все активнее внедряется в среду, где раньше спокойно себя чувствовали животные. В связи с этим и происходят различные передачи инфекций, которые в основном передавались от животных к животным. Благодаря тому, что у вирусов есть определенные механизмы, эти вирусы смогли и могут в будущем передаваться от животных к человеку. Не все эти случаи мы идентифицируем. Если этот вирус высокопатогенный и человек умирает, никто даже не успевает понять, от чего. Либо человек может переболеть бессимптомно. Либо происходит ситуация, которая произошла с коронавирусом, когда человек заразился от животного и у вируса появилась возможность передаться от человека к человеку", — сказал Никитин в эфире радио Sputnik.

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