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Какой образ жизни следует вести переболевшим COVID-19 — совет врача из Алматы

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200714/14536039/Kakoy-obraz-zhizni-sleduet-vesti-perebolevshim-COVID-19--sovet-vracha-iz-Almaty.html

Главный внештатный пульмонолог Алматы Сауле Касенова посоветовала пациентам, переболевшим COVID-19, заниматься дыхательной гимнастикой, пить кумыс и шубат.

Радио
Какой образ жизни следует вести переболевшим COVID-19 — совет врача из Алматы
"Мы рекомендуем пациентам заниматься дыхательной гимнастикой. Это могут быть самые простые упражнения, направленные на глубокий вдох, чтобы легкие "раздышались". Этими упражнениями надо заниматься регулярно, иногда и три раза в день, по 15-20 минут в день", — рассказала доктор медицинских наук Сауле Касенова.

По ее словам, ускорить процесс восстановления после болезни поможет и народная медицина.

В частности, врач упомянула о целебных свойствах таких напитков, как кумыс и шубат. В них содержится большое количество витаминов и микроэлементов. Однако есть противопоказания, добавила Касенова.

Эти напитки можно употреблять только тем пациентам, у которых нет панкреатита или каких-либо заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

Полный комментарий доктора медицинских наук Казахстана слушайте в аудиозаписи.

Теги:
Казахстан, врач, коронавирус



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