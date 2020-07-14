Какой образ жизни следует вести переболевшим COVID-19 — совет врача из Алматы

Радио Какой образ жизни следует вести переболевшим COVID-19 — совет врача из Алматы

"Мы рекомендуем пациентам заниматься дыхательной гимнастикой. Это могут быть самые простые упражнения, направленные на глубокий вдох, чтобы легкие "раздышались". Этими упражнениями надо заниматься регулярно, иногда и три раза в день, по 15-20 минут в день", — рассказала доктор медицинских наук Сауле Касенова.

По ее словам, ускорить процесс восстановления после болезни поможет и народная медицина.

В частности, врач упомянула о целебных свойствах таких напитков, как кумыс и шубат. В них содержится большое количество витаминов и микроэлементов. Однако есть противопоказания, добавила Касенова.

Эти напитки можно употреблять только тем пациентам, у которых нет панкреатита или каких-либо заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Полный комментарий доктора медицинских наук Казахстана слушайте в аудиозаписи.