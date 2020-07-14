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Председатель Общественного совета при агентстве Узбеккино, режиссер Хамидулла Хасанов
Из личного архива Хамидуллы Хасанова

Хасанов об актере Абдувахибове: нужно сберечь оригинал его главной картины

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200714/14539286/Khasanov-ob-aktere-Abduvakhibove-nuzhno-sberech-original-ego-glavnoy-kartiny.html

Председатель Общественного совета при агентстве "Узбеккино", выпускник ВГИКа, режиссер и оператор Хамидулла Хасанов вспоминает о своем друге и коллеге, актере Абдураиме Абдувахобове и о его самой яркой роли в кино.

Радио
Хасанов об Абдувахобове: нужно сохранить оригинал его главного фильма
По словам режиссера, Абдураим всегда очень органично вписывался в роль, обладая естественным талантом и любовью к искусству.

"Это мой младший брат и лучший друг. Мы с ним буквально недели две назад встречались и общались. Он всегда говорил мне: "Хамид-ака, мы с вами еще много будем сниматься и с радостью вместе работать". Но, увы, — жизнь коротка. Он был прекрасным человеком и замечательным актером. Даже когда его только звали на кастинг, он приходил уже погруженный в предлагаемую роль, буквально вживаясь в своего персонажа", — вспоминает Хасанов.

Визитной карточкой актера он назвал картину "Шума бола" ("Озорник") Дамира Салимова, где Абдураим сыграл футболиста — веселого парня, который покорил сердца миллионов зрителей не только в Узбекистане, но и в других странах бывшего СССР.

Абдураим Абдувахобов
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Скончался известный узбекский актер Абдураим Абдувахобов
"Мне бы очень хотелось. чтобы такие фильмы показывали чаще на телевидении, а единственный оригинал-негатив, который хранится в Москве, важно сберечь для узбекского народа — это наше общее культурное достояние", — заключил Хасанов.

Актер Абдураим Абдувахобов скончался на 57-м году жизни. О причинах смерти ничего не сообщается.

Подробный комментарий его коллеги по киноцеху слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Кино, Узбекистан



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