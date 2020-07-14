Хасанов об актере Абдувахибове: нужно сберечь оригинал его главной картины

Председатель Общественного совета при агентстве "Узбеккино", выпускник ВГИКа, режиссер и оператор Хамидулла Хасанов вспоминает о своем друге и коллеге, актере Абдураиме Абдувахобове и о его самой яркой роли в кино.
Хасанов об Абдувахобове: нужно сохранить оригинал его главного фильма
По словам режиссера, Абдураим всегда очень органично вписывался в роль, обладая естественным талантом и любовью к искусству.
"Это мой младший брат и лучший друг. Мы с ним буквально недели две назад встречались и общались. Он всегда говорил мне: "Хамид-ака, мы с вами еще много будем сниматься и с радостью вместе работать". Но, увы, — жизнь коротка. Он был прекрасным человеком и замечательным актером. Даже когда его только звали на кастинг, он приходил уже погруженный в предлагаемую роль, буквально вживаясь в своего персонажа", — вспоминает Хасанов.
Визитной карточкой актера он назвал картину "Шума бола" ("Озорник") Дамира Салимова, где Абдураим сыграл футболиста — веселого парня, который покорил сердца миллионов зрителей не только в Узбекистане, но и в других странах бывшего СССР.
"Мне бы очень хотелось. чтобы такие фильмы показывали чаще на телевидении, а единственный оригинал-негатив, который хранится в Москве, важно сберечь для узбекского народа — это наше общее культурное достояние", — заключил Хасанов.
Актер Абдураим Абдувахобов скончался на 57-м году жизни. О причинах смерти ничего не сообщается.
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