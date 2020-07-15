Петровский о пользе взаимного признания дипломов Узбекистана и Беларуси

Соглашение между правительствами Узбекистана и Беларуси о взаимном признании документов об обучении и образовании вступило в силу 13 июля. Это должно создать благоприятные условия для граждан республик, которые намереваются продолжить свое обучение в образовательных учреждениях двух стран.
Политолог, эксперт аналитического центра РОО "Белая Русь" Петр Петровский отметил, что данное соглашение прорабатывалось не один год.
Ставка, по его мнению, будет сделана на разработку и внедрение совместных образовательных программ. По некоторым направлениям таковые уже есть, напомнил эксперт.
"Это соглашение позволит стимулировать развитие высшего образование в Узбекистане, научно-исследовательскую деятельность", — считает Петровский.
"Беларуси тоже будет выгодно привлекать в том числе магистрантов, аспирантов, докторантов к себе. Экспорт образовательных услуг является одним из приоритетов для белорусской системы образования", — рассказал эксперт.
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