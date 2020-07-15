20:13 15 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.88
  • EUR11518.27
  • USD10194.96
Поиск
Петр Петровский
© Sputnik/Виктор Толочко

Петровский о пользе взаимного признания дипломов Узбекистана и Беларуси

Радио
Получить короткую ссылку
25 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200715/14545960/Petrovskiy-o-polze-vzaimnogo-priznaniya-diplomov-Uzbekistana-i-Belarusi.html

Политолог, эксперт Аналитического центра РОО "Белая Русь" Петр Петровский прокомментировал вступление в силу соглашения о взаимном признании Узбекистаном и Беларусью документов об обучении и образовании.

Радио
Петровский о пользе взаимного признания дипломов Узбекистана и Беларуси

Соглашение между правительствами Узбекистана и Беларуси о взаимном признании документов об обучении и образовании вступило в силу 13 июля. Это должно создать благоприятные условия для граждан республик, которые намереваются продолжить свое обучение в образовательных учреждениях двух стран.

Вручение дипломов с отличием выпускникам. Архивное фото
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Узбекистан и Беларусь взаимно признали дипломы об образовании — детали
Однако есть нюансы: соглашение не распространяется на образовательные документы, выданные до его вступления в силу (за исключением документов, выданных в Узбекской ССР или Белорусской ССР), а также не отменяет процедуру признания в целях осуществления профессиональной деятельности в обеих странах.

Политолог, эксперт аналитического центра РОО "Белая Русь" Петр Петровский отметил, что данное соглашение прорабатывалось не один год.

Ставка, по его мнению, будет сделана на разработку и внедрение совместных образовательных программ. По некоторым направлениям таковые уже есть, напомнил эксперт. 

"Это соглашение позволит стимулировать развитие высшего образование в Узбекистане, научно-исследовательскую деятельность", — считает Петровский.

"Беларуси тоже будет выгодно привлекать в том числе магистрантов, аспирантов, докторантов к себе. Экспорт образовательных услуг является одним из приоритетов для белорусской системы образования", — рассказал эксперт.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
диплом, высшее образование, Образование, Узбекистан, Беларусь



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Популярный со времен СССР лагерь "Орленок" отмечает свое 60-летие — фото
Карантин в Узбекистане: пустые дороги и закрытые вокзалы
Карантин в Узбекистане: пустые дороги и закрытые вокзалы
Новые карантинные ограничения в Узбекистане
Карантин возвращается: какие ограничения ввели в Узбекистане



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться