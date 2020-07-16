Кошкин объяснил, почему самолеты НАТО летали над Черным и Баренцевым морями

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал полеты самолетов-разведчиков Североатлантического Альянса около границы России.

Радио Кошкин объяснил, почему самолеты НАТО летали над Черным и Баренцевым морями

Российские истребители перехватили самолеты-разведчики стран НАТО над Черным и Баренцевым морями. В небе над Черным морем находились разведывательные самолеты Р-8А "Посейдон" ВМС США, RС-135 ВВС США и беспилотник MQ-9А "Рипер" ВВС США, над Баренцевым — разведывательный самолет Р-3С "Орион" ВВС Норвегии. Они не нарушили границу России. Истребители РФ сопроводили иностранные воздушные суда на безопасном расстоянии, а после того как те удалились от госграницы, вернулись на свои авиабазы.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин объяснил, чем опасны такие действия самолетов-разведчиков стран Североатлантического Альянса.

"Не секрет, что НАТО повышает активность разведки в отношении территории Российской Федерации, приближается к нашим прежде всего воздушным границам. И мы являемся свидетелями сопровождения нашими самолетами подобного рода разведчиков. Естественно, что их интересует акватория Баренцева моря и акватория Черного моря. Они постоянно находятся в режиме мониторинга, хотели бы знать полностью о ситуации, связанной с военно-техническими новшествами и о соответствующих позиционных районах на нашей территории, это их привлекает. Они всем объявляют, что якобы стараются сдерживать "агрессию" России, а на самом деле обостряют ситуацию, и мы вынуждены реагировать на подобные экстремистские действия", — сказал Кошкин в эфире радио Sputnik.

По его словам, самолеты НАТО постоянно находятся в режиме возможного нарушения российской воздушной границы.

"Естественно, это не стабилизирует обстановку", — подчеркнул военный политолог.

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