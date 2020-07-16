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Станислав Притчин
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Притчин: Центральная Азия оказалась меж двух огней — США и Китая

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200716/14554264/Pritchin-Tsentralnaya-Aziya-okazalas-mezh-dvukh-ogney--SShA-i-Kitaya.html

Руководитель аналитической группы центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин рассказал, как КНР борется за влияние в регионе и чем на это готовы ответить в Штатах.

Радио
Притчин: Центральная Азия оказалась меж двух огней — США и Китая

Главы МИД Китая и стран Центральной Азии 16 июля проведут первую министерскую встречу в онлайн-режиме, где обсудят меры противодействия COVID-19.

Sputnik
Страны Центральной Азии и Китай 16 июля обсудят меры борьбы с COVID-19

В ходе видеоконференции стороны также планируют обсудить актуальные вопросы обеспечения региональной безопасности и стабильности, а также механизмов содействия экономическому росту.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Притчин отметил, что в эпоху пандемии онлайн-встречи набирают все большую популярность. 

Эксперт напомнил, что в подобном формате также прошла последняя встреча глав МИД США и стран Центральной Азии. По словам специалиста, власти Китая взяли на вооружение этот механизм контакта с центральноазиатскими республиками, "который показывает свою эффективность". 

Притчин также отметил, что и сами страны региона активно идут на контакт, поскольку пандемия никого не обошла сторона. В этом плане сотрудничество с китайцами, которые первыми столкнулись с COVID-19, может быть очень полезно, добавил специалист. 

"Наиболее насущная тема — это коронавирус. И мы видим, что Китай, который первым столкнулся с этой проблемой, максимально старается поделиться опытом и помочь странам Центральной Азии, которые переживают не самый лучший в этом плане период. Конечно же, помощь извне сейчас очень необходима, поэтому в этом плане Китай старается играть на опережение", — подчеркнул Притчин.

Однако Китай также имеет скрытые мотивы, считает эксперт. Уже довольно продолжительное время ведется противостояние между США и КНР: война ведется в том числе через публикации прозападных неправительственных организаций в ряде центральноазиатских СМИ.

"Мы видим, что Центральная Азия представляет собой сейчас горячую точку противостояния США и Китая, которое будет только нарастать", — заключил Притчин.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Центральная Азия, Китай, США



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