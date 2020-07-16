Притчин: Центральная Азия оказалась меж двух огней — США и Китая

Руководитель аналитической группы центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин рассказал, как КНР борется за влияние в регионе и чем на это готовы ответить в Штатах.

Радио Притчин: Центральная Азия оказалась меж двух огней — США и Китая

Главы МИД Китая и стран Центральной Азии 16 июля проведут первую министерскую встречу в онлайн-режиме, где обсудят меры противодействия COVID-19.

В ходе видеоконференции стороны также планируют обсудить актуальные вопросы обеспечения региональной безопасности и стабильности, а также механизмов содействия экономическому росту.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Притчин отметил, что в эпоху пандемии онлайн-встречи набирают все большую популярность.

Эксперт напомнил, что в подобном формате также прошла последняя встреча глав МИД США и стран Центральной Азии. По словам специалиста, власти Китая взяли на вооружение этот механизм контакта с центральноазиатскими республиками, "который показывает свою эффективность".

Притчин также отметил, что и сами страны региона активно идут на контакт, поскольку пандемия никого не обошла сторона. В этом плане сотрудничество с китайцами, которые первыми столкнулись с COVID-19, может быть очень полезно, добавил специалист.

"Наиболее насущная тема — это коронавирус. И мы видим, что Китай, который первым столкнулся с этой проблемой, максимально старается поделиться опытом и помочь странам Центральной Азии, которые переживают не самый лучший в этом плане период. Конечно же, помощь извне сейчас очень необходима, поэтому в этом плане Китай старается играть на опережение", — подчеркнул Притчин.

Однако Китай также имеет скрытые мотивы, считает эксперт. Уже довольно продолжительное время ведется противостояние между США и КНР: война ведется в том числе через публикации прозападных неправительственных организаций в ряде центральноазиатских СМИ.

"Мы видим, что Центральная Азия представляет собой сейчас горячую точку противостояния США и Китая, которое будет только нарастать", — заключил Притчин.

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