Шатров: прикрываясь политическими аргументами, США решают экономические вопросы

Радио Шатров о новых санкциях США против "Северного потока-2"

США понимают, что постепенно могут утратить рычаги влияния на Европу, поэтому активно противодействуют реализации проекта строительства газопровода "Северный поток-2", считает руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров. Своим мнением эксперт поделился в эфире радио Sputnik.

"Прикрываясь политическими аргументами, США на самом деле решают экономические вопросы", - заявил Шатров.

По мнению политолога, Вашингтон пытается не только решить вопрос повышения привлекательности своего сжиженного газа для Европы, но и нанести экономический удар по России. Расчет делается на то, что РФ перестанет получать доход от продажи своего газа, что подорвет ее экономику.

С точки зрения Игоря Шатрова, Европа, фактически, стала колонией США. По его словам, и Германии, и ЕС в целом надо отстаивать свои экономические и политические интересы. США прекрасно понимают, что могут потерять нити управления Европой.

"Есть ощущение, что к концу 2020 года строительство "Северного потока-2" будет завершено, несмотря на все противодействие со стороны США. Им ничего не остается, как в последний раз ударить кулаком по столу. Но я думаю, что это бессмысленно", - сказал Шатров.

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Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдеп включил "Северный поток-2" и вторую нитку "Турецкого потока-2" в новую редакцию рекомендаций, относящихся к закону CAATSA о противодействии России через санкции. Закон CAATSA был принят в 2018 году, рекомендации Госдепартамента являются подзаконным актом.

Напомним, "Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток трубопровода по дну Балтийского моря от России до Германии. Американцы выступают категорически против этого проекта, так как сами хотят поставлять сжиженный газ в Европу.