Премьер Беларуси рассказал, какие проблемы торговли пока не удается решить в ЕАЭС

На сегодня не преодолено сопротивление стран при решении вопросов свободной торговли внутри ЕАЭС, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Радио Головченко назвал главную проблему торговли на внутреннем рынке ЕАЭС

В столице Беларуси в пятницу проходит заседание Евразийского межправительственного совета. Как рассказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко, основная его тема ― рассмотрение вопросов об устранении барьеров на внутреннем рынке союза.

По его словам, пока не удается "в полной мере переломить силу сопротивления при решении вопросов свободной торговли без изъятий и ограничений", пишет Sputnik Беларусь.

"В поле нашего зрения остается работа по формированию общих энергетических рынков", ― отметил премьер. Обсуждается ход работы по рынку газа, и рынкам нефти и нефтепродуктов.

Еще один важный вопрос ― исполнение соглашения о маркировке товаров.

"В этой сфере крайне важно обеспечить совместимость национальных систем маркировки товаров, применение единых требований к национальным системам маркировки, а также исключить возможность применения новых систем государственного контроля за оборотом подлежащих маркировке товаров, дублирующих по своим целям и функциям систему маркировки, ― пояснил глава белорусского правительства. ― Также следует посмотреть и на ранее согласованные сроки введения маркировки на отдельные группы товаров, являются ли они актуальными в ходе пандемии и не приведут ли к ограничению взаимных товарных потоков".

Кроме того, на рассмотрение межправсовета вынесен комплексный план в области здравоохранения и санитарного-эпидемиологического благополучия населения, рассмотрение которого особенно актуально на фоне пандемии коронавируса, добавил Головченко.

"Важно отметить, что в рамках ЕАЭС развернута полномасштабная работа по противодействию COVID-19. Органы союза на постоянной основе принимают меры, направленные на защиту населения от негативного воздействия пандемии", ― сказал премьер-министр Беларуси.

Отметим, что в заседании Евразийского межправительственного совета участвует и глава российского правительства Михаил Мишустин. В делегацию РФ входят также глава Минэкономразвития Максим Решетников и первый заместитель министра экономического развития, экс-посол России в Беларуси Михаил Бабич.