Гинько: мы начинаем разгребать экономические завалы, возникшие из-за COVID-19

По словам эксперта, бывают какие-то сезонные проседания потребления газа или всплески и все это решается путем заключения долгосрочных контрактов.
"На самом деле, колебания поставок не свидетельствуют об изменении отношений между странами, потребление газа не является стабильной величиной и пандемия коронавируса может быть фактором, но временным", - отметил Гринько.
В этой связи трудности сейчас испытывают не только поставщики нефти и газа, но и потребители этих продуктов. И нужно понимать, что выходить из этой сложной ситуации легче сообща - это основной вывод, который вытекает из этой ситуации, поделился мнением спикер.
Одной стране сейчас тяжело, нужно присоединяться к сильным региональным блокам, считает экономист.
Экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Владислав Гинько