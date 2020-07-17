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Экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Владислав Гинько
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Гинько: мы начинаем разгребать экономические завалы, возникшие из-за COVID-19

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Бывают какие-то сезонные проседания потребления газа или всплески и все это решается путем заключения долгосрочных контрактов, считает преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Владислав Гинько.

Радио
Гринько: мы начинаем разгребать экономические завалы, возникшие из-за COVID-19
Сокращение экспорта газа из Узбекистана еще раз подтверждает, что газовый рынок работает по долгосрочным контрактам, подчеркнул в интервью Sputnik Узбекистан экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Владислав Гинько, комментируя данные о том, что Узбекистан из-за пандемии коронавируса COVID-19 полностью прекратил экспорт газа в Россию, а в Китай снизил в три раза.

По словам эксперта, бывают какие-то сезонные проседания потребления газа или всплески и все это решается путем заключения долгосрочных контрактов.

"На самом деле, колебания поставок не свидетельствуют об изменении отношений между странами, потребление газа не является стабильной величиной и пандемия коронавируса может быть фактором, но временным", - отметил Гринько.

В этой связи трудности сейчас испытывают не только поставщики нефти и газа, но и потребители этих продуктов. И нужно понимать, что выходить из этой сложной ситуации легче сообща - это основной вывод, который вытекает из этой ситуации, поделился мнением спикер.

Одной стране сейчас тяжело, нужно присоединяться к сильным региональным блокам, считает экономист.

Экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Владислав Гинько




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