15:52 18 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.88
  • EUR11518.27
  • USD10194.96
Поиск
Подкасты РИА Не верю
© Sputnik /

Не верю! Отрава на детских площадках, рубашка Путина, как выглядел Петр I

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА (327)
1 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200718/14571709.html

"В городе кто-то ставит бутылки с отравой на детских площадках": как понять, что подобные сообщения фейк? Зачем нужны "фейковые" полеты, когда люди садятся в самолет, но не летят? Правда ли, что на сайт с объявлениями попала рубашка президента?

Радио
Не верю! Отрава на детских площадках, рубашка Путина, как выглядел Петр I
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

02:18 — "Вакцину сделают из крови Назарбаева": как в Казахстане серьезно отреагировали на шутку ИА "Панорама";

07:23  — в родительских чатах пишут про отраву в бутылках из-под сока на детских площадках. Как понять, что это фейк;

09:40 — "по ДНК воссоздали внешность Петра I". Фотофейк, запущенный украинским блогером;

13:01 — на Тайване запустили фейковые полеты на самолете. Для чего они нужны: мнение трэвел-блогера Михаила Ронкаинена ("Поехавший"). А Дмитрий Куликов ("Октагон") рассказывает о похожей акции в России;

16:20 — скандал с домашними животными, которых не взяли на борт вывозного рейса из Шанхая: разбираем, где правда, а где нет.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (327)



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Последствия наводнения в Японии
Последствия природной стихии в Японии - фото
Валентина Заздравных — бронзовый призер Олимпиады-80 по хоккею на траве
Призер Олимпиады-80 о тренировках на перроне и анекдотах для мальчиков
Евразийский экономический союз в цифрах
Ключевые экономические показатели стран ЕАЭС



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться