Не верю! Отрава на детских площадках, рубашка Путина, как выглядел Петр I

"В городе кто-то ставит бутылки с отравой на детских площадках": как понять, что подобные сообщения фейк? Зачем нужны "фейковые" полеты, когда люди садятся в самолет, но не летят? Правда ли, что на сайт с объявлениями попала рубашка президента?

Радио Не верю! Отрава на детских площадках, рубашка Путина, как выглядел Петр I

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

02:18 — "Вакцину сделают из крови Назарбаева": как в Казахстане серьезно отреагировали на шутку ИА "Панорама";

07:23 — в родительских чатах пишут про отраву в бутылках из-под сока на детских площадках. Как понять, что это фейк;

09:40 — "по ДНК воссоздали внешность Петра I". Фотофейк, запущенный украинским блогером;

13:01 — на Тайване запустили фейковые полеты на самолете. Для чего они нужны: мнение трэвел-блогера Михаила Ронкаинена ("Поехавший"). А Дмитрий Куликов ("Октагон") рассказывает о похожей акции в России;

16:20 — скандал с домашними животными, которых не взяли на борт вывозного рейса из Шанхая: разбираем, где правда, а где нет.

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