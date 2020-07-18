Не верю! Отрава на детских площадках, рубашка Путина, как выглядел Петр I

02:18 — "Вакцину сделают из крови Назарбаева": как в Казахстане серьезно отреагировали на шутку ИА "Панорама";
07:23 — в родительских чатах пишут про отраву в бутылках из-под сока на детских площадках. Как понять, что это фейк;
09:40 — "по ДНК воссоздали внешность Петра I". Фотофейк, запущенный украинским блогером;
13:01 — на Тайване запустили фейковые полеты на самолете. Для чего они нужны: мнение трэвел-блогера Михаила Ронкаинена ("Поехавший"). А Дмитрий Куликов ("Октагон") рассказывает о похожей акции в России;
16:20 — скандал с домашними животными, которых не взяли на борт вывозного рейса из Шанхая: разбираем, где правда, а где нет.
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