Астрология: почему люди верят в антинаучные практики

На личном не складывается из-за ретроградной Венеры, на работе все не очень, потому что начальник — овен, а кризис тридцати приходит из-за "возвращения Сатурна".

Радио "ЯсноПонятно". Астрология: почему люди верят в антинаучные практики

Почему нам так удобно перекладывать на "звезды" ответственность за свою жизнь и решения, если астрология официально признана лженаукой?

Астрологи заявляют, что могут предсказывать будущее конкретного человека и события, значимые для целых государств, но на деле это ещё один способ заработать на доверчивости?

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Знак зодиака может влиять на характер и поведение? Или это всё не больше, чем просто общие слова, которые мы трактуем так, как нам удобно?

Лина, Ваня и Ксюша пытаются понять, "совместимы" ли они. Эксперт эпизода — кандидат философских наук, доцент культурологии Константин Дараган объясняет, почему астрология не делает пророчеств и чем она занимается на самом деле.

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