Астрология: почему люди верят в антинаучные практики

Почему нам так удобно перекладывать на "звезды" ответственность за свою жизнь и решения, если астрология официально признана лженаукой?
Астрологи заявляют, что могут предсказывать будущее конкретного человека и события, значимые для целых государств, но на деле это ещё один способ заработать на доверчивости?
Ванга была не права? Армянский астролог разобрал предсказание болгарской провидицы>>
Знак зодиака может влиять на характер и поведение? Или это всё не больше, чем просто общие слова, которые мы трактуем так, как нам удобно?
Лина, Ваня и Ксюша пытаются понять, "совместимы" ли они. Эксперт эпизода — кандидат философских наук, доцент культурологии Константин Дараган объясняет, почему астрология не делает пророчеств и чем она занимается на самом деле.